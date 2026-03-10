martes 10  de  marzo 2026
MÚSICA

Orquesta de Cámara de Florida celebra el sonido de Las Américas

Bajo la batuta de Marlene Urbay, la Orquesta de Cámara de Florida ofrece un concierto dedicado a la música de las Américas, el sábado 15 de marzo

La directora de la Orquesta de Cámara de Florida, Marlene Urbay.

La directora de la Orquesta de Cámara de Florida, Marlene Urbay.

Iván Pedraza/ DLA
Diario las Américas | WILMA HERNÁNDEZ
Por WILMA HERNÁNDEZ
Embed

MIAMI.- Bajo la batuta de Marlene Urbay, la Orquesta de Cámara de Florida prepara un concierto dedicado a la música de las Américas, influenciada principalmente por raíces españolas y latinoamericanas, como parte de la celebración de la temporada número 30 de la orquesta.

La cita es el sábado 14 de marzo, a las 7:30 pm, en Sanctuary of The Arts, 410 Andalusía Ave., en Coral Gables.

Lee además
La cantante y percusionista cubana Brenda Navarrete. 
MÚSICA

Brenda Navarrete: "Me enamoré de los tambores"
Milla Jovovich da vida a una madre desesperada en busca de su hija en el drama de acción Protector. video
CINE

La película "Protector" aborda la trata de blancas

The Sound of the Americas será un concierto en el que uniremos todas las culturas que conviven en esta ciudad. Tendremos música de México, Argentina, Brasil, Rep. Dominicana, Puerto Rico, por supuesto, Cuba. Así que es una representación de las nacionalidades y tradiciones que se han mezclado aquí en Miami”, anticipó a DIARIO LAS AMÉRICAS Marlene Urbay, directora de la orquesta.

El repertorio incluye composiciones del mexicano José Pablo Moncayo, el cubano Gonzalo Roig, el boricua Rafael Hernández o el brasileño Antônio Carlos jobim.

“Todos esos compositores se dedicaron a tomar lo típico de sus raíces y llevarlo a lo sinfónico. Creo que uno de los ejemplos más importantes, que vamos a tocar, es el huapango mexicano de Moncayo”, destacó Urbay.

Y es que elegir un repertorio no es tarea fácil y es parte fundamental para que el éxito de un concierto y atraer a diferentes públicos.

“Hay que documentarse mucho. Por ejemplo, la música argentina tiene muchos compositores importantes, pero cuando la estudias indiscutiblemente Piazzolla fue un compositor que dejó un legado y llevó el tango a diferentes niveles, escribió música a unos niveles impresionantes. Entonces sí hay que buscar qué compositor, cuál es el estilo, que si lo escuchas sabes si es un danzón o no, o si es o no un merengue, qué es lo más significativo de ese país, qué compositores son los más importantes, qué ritmo y qué canción son importantes en la música popular”, indicó.

Sobre su estilo de dirigir la orquesta, que inauguró su primera temporada el 28 de enero de 1995, comentó:

“Me gusta ser y vestirme femenina. Siempre me dicen que dirijo con el cuerpo. La música es mi pasión, entonces trato de ser especifica y muy concreta”.

Adelantó que en mayo la orquesta ofrecerá un concierto de boleros.

Para boletos o más información, visite el portal flco.org o llame al 305.993.9855

Temas
Te puede interesar

Mon Laferte graba primera Spotify Session

Bad Bunny vuelve a las redes sociales para festejar su 32 cumpleaños

Documental analiza 147 años de formación política en España

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Vista parcial del Senado de Florida.
NUEVAS LEYES

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos

Captura de Pantalla de Monsters Inc. de Pixar
CINE

Pixar anuncia nueva entrega de "Monsters Inc" tras más de una década

Tanquero de petróleo en uno de los puertos de embarque de combustible en Alemania.
MERCADOS REACCIONAN

Precios del petróleo caen y las bolsas se recuperan tras declaraciones de Trump

Alon Alexander, de 37 años (derecha), y su hermano gemelo, Oren (izquierda), asisten a su audiencia de fianza en el Edificio de Justicia Richard E. Gerstein el 13 de diciembre de 2024 en Miami, Florida.
Justicia

Los tres hermanos Alexander, conocidos agentes inmobiliarios, declarados culpables de tráfico sexual

Te puede interesar

Fotografía cedida por el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) que muestra el interior de una de las salas de descanso Wait n Rest (Esperar y Descansar) este martes, en Miami (EEUU). video
MEJORAS

Aeropuerto Internacional de Miami estrena salas para dormir con duchas, las primeras en Norteamérica

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Barco petrolero de China en el Puerto de Qingdao.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte de severas consecuencias si Irán mina el Estrecho de Ormuz

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa. 
TENSIONES

Netanyahu anuncia que Israel destinará presupuesto especial para enfrentar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante una cumbre sobre Gaza en Sharm el-Sheij el 13 de octubre de 2025. El Congreso de Paraguay aprobó el 10 de marzo de 2026 un acuerdo con Estados Unidos que permite la presencia de personal militar estadounidense en el país sudamericano con inmunidad similar a la diplomática, algo que la oposición criticó como una cesión de soberanía.
POLÍTICA

Congreso de Paraguay aprueba acuerdo militar con Estados Unidos

Tanquero de petróleo en uno de los puertos de embarque de combustible en Alemania.
MERCADOS REACCIONAN

Precios del petróleo caen y las bolsas se recuperan tras declaraciones de Trump