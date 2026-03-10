Orquesta de Cámara de Florida celebra el sonido de Las Américas

La directora de la Orquesta de Cámara de Florida, Marlene Urbay.

MIAMI.- Bajo la batuta de Marlene Urbay, la Orquesta de Cámara de Florida prepara un concierto dedicado a la música de las Américas, influenciada principalmente por raíces españolas y latinoamericanas, como parte de la celebración de la temporada número 30 de la orquesta.

La cita es el sábado 14 de marzo, a las 7:30 pm, en Sanctuary of The Arts, 410 Andalusía Ave., en Coral Gables.

“The Sound of the Americas será un concierto en el que uniremos todas las culturas que conviven en esta ciudad. Tendremos música de México, Argentina, Brasil, Rep. Dominicana, Puerto Rico, por supuesto, Cuba. Así que es una representación de las nacionalidades y tradiciones que se han mezclado aquí en Miami”, anticipó a DIARIO LAS AMÉRICAS Marlene Urbay, directora de la orquesta.

El repertorio incluye composiciones del mexicano José Pablo Moncayo, el cubano Gonzalo Roig, el boricua Rafael Hernández o el brasileño Antônio Carlos jobim.

“Todos esos compositores se dedicaron a tomar lo típico de sus raíces y llevarlo a lo sinfónico. Creo que uno de los ejemplos más importantes, que vamos a tocar, es el huapango mexicano de Moncayo”, destacó Urbay.

Y es que elegir un repertorio no es tarea fácil y es parte fundamental para que el éxito de un concierto y atraer a diferentes públicos.

“Hay que documentarse mucho. Por ejemplo, la música argentina tiene muchos compositores importantes, pero cuando la estudias indiscutiblemente Piazzolla fue un compositor que dejó un legado y llevó el tango a diferentes niveles, escribió música a unos niveles impresionantes. Entonces sí hay que buscar qué compositor, cuál es el estilo, que si lo escuchas sabes si es un danzón o no, o si es o no un merengue, qué es lo más significativo de ese país, qué compositores son los más importantes, qué ritmo y qué canción son importantes en la música popular”, indicó.

Sobre su estilo de dirigir la orquesta, que inauguró su primera temporada el 28 de enero de 1995, comentó:

“Me gusta ser y vestirme femenina. Siempre me dicen que dirijo con el cuerpo. La música es mi pasión, entonces trato de ser especifica y muy concreta”.

Adelantó que en mayo la orquesta ofrecerá un concierto de boleros.

Para boletos o más información, visite el portal flco.org o llame al 305.993.9855