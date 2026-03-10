martes 10  de  marzo 2026
CINE

La película "Protector" aborda la trata de blancas

Entrevista al actor Gabriel Sloyer y el director Adrian Grünberg por el estreno en salas de cine de la película que explora hasta dónde es capaz de llegar una madre por rescatar a su hija

Milla Jovovich da vida a una madre desesperada en busca de su hija en el drama de acción&nbsp;Protector.

Milla Jovovich da vida a una madre desesperada en busca de su hija en el drama de acción Protector.

Cortesía/ Magenta Studios
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND
Embed

MIAMI.- Ya está en las salas de cine Protector, un largometraje lleno de acción y drama protagonizado por la aclamada Milla Jovovich (The Fifth Element, Resident Evil). La historia nos pone en los zapatos de una madre, con entrenamiento militar de primera, que se enfrenta en 72 horas a una red de tráfico de mujeres para rescatar a su hija. Con secuencias de acción muy violentas y viscerales --realizadas en set por la mismísima Jovovich--, un guión diacrónico que juega con el espectador, reflexiones sobre la guerra y la muerte que nos invitan a cuestionar nuestra posición frente a la justicia, Protector es una de las propuestas más interesantes del cine de acción de este 2026.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el actor Gabriel Sloyer (The Better Sister, Griselda), quien interpreta a The Chairman en Protector, y el director del largometraje Adrian Grünberg (Get The Gringo, Rambo: Last Blood) quienes nos hablaron de su experiencia durante el rodaje de la película, la importancia de explorar temas como la trata de blancas en la gran pantalla y la conversación que la historia busca promover. También señalaron los retos a los que se enfrentaron durante la realización de Protector, lo que más disfrutaron y algunos detalles del tras cámara.

Lee además
Los actores Paco y María León posan en la alfombra de los Goya 2026.
FOTOGALERÍA

En imágenes: El cine español se reúne en la alfombra roja de los Premios Goya
Jesús Ángel Rojo analiza 147 años de historia en Los crímenes del Partido Socialista
CINE

Documental analiza 147 años de formación política en España

Embed
Temas
Te puede interesar

Pixar anuncia nueva entrega de "Monsters Inc" tras más de una década

Pixar lidera taquilla norteamericana con “Hoppers”

Director Paul Thomas Anderson aborda curiosidades de "Una batalla tras otra"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Vista parcial del Senado de Florida.
NUEVAS LEYES

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos

Captura de Pantalla de Monsters Inc. de Pixar
CINE

Pixar anuncia nueva entrega de "Monsters Inc" tras más de una década

Tanquero de petróleo en uno de los puertos de embarque de combustible en Alemania.
MERCADOS REACCIONAN

Precios del petróleo caen y las bolsas se recuperan tras declaraciones de Trump

Alon Alexander, de 37 años (derecha), y su hermano gemelo, Oren (izquierda), asisten a su audiencia de fianza en el Edificio de Justicia Richard E. Gerstein el 13 de diciembre de 2024 en Miami, Florida.
Justicia

Los tres hermanos Alexander, conocidos agentes inmobiliarios, declarados culpables de tráfico sexual

Te puede interesar

Fotografía cedida por el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) que muestra el interior de una de las salas de descanso Wait n Rest (Esperar y Descansar) este martes, en Miami (EEUU). video
MEJORAS

Aeropuerto Internacional de Miami estrena salas para dormir con duchas, las primeras en Norteamérica

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Barco petrolero de China en el Puerto de Qingdao.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte de severas consecuencias si Irán mina el Estrecho de Ormuz

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa. 
TENSIONES

Netanyahu anuncia que Israel destinará presupuesto especial para enfrentar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante una cumbre sobre Gaza en Sharm el-Sheij el 13 de octubre de 2025. El Congreso de Paraguay aprobó el 10 de marzo de 2026 un acuerdo con Estados Unidos que permite la presencia de personal militar estadounidense en el país sudamericano con inmunidad similar a la diplomática, algo que la oposición criticó como una cesión de soberanía.
POLÍTICA

Congreso de Paraguay aprueba acuerdo militar con Estados Unidos

Tanquero de petróleo en uno de los puertos de embarque de combustible en Alemania.
MERCADOS REACCIONAN

Precios del petróleo caen y las bolsas se recuperan tras declaraciones de Trump