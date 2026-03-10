La película "Protector" aborda la trata de blancas

Embed

MIAMI.- Ya está en las salas de cine Protector, un largometraje lleno de acción y drama protagonizado por la aclamada Milla Jovovich (The Fifth Element, Resident Evil). La historia nos pone en los zapatos de una madre, con entrenamiento militar de primera, que se enfrenta en 72 horas a una red de tráfico de mujeres para rescatar a su hija. Con secuencias de acción muy violentas y viscerales --realizadas en set por la mismísima Jovovich--, un guión diacrónico que juega con el espectador, reflexiones sobre la guerra y la muerte que nos invitan a cuestionar nuestra posición frente a la justicia, Protector es una de las propuestas más interesantes del cine de acción de este 2026.