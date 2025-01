Daddy Yankee abre su corazón en el tema "En el desierto"

El boricua, quien en los últimos años ha compartido con sus seguidores cómo halló en la fe fortaleza para hacer frente a los retos de la vida, ha vuelto a la música para exponer su sentir ante la situación personal que transita.

"¿Cuándo se acaba este dolor?/ Siento que el miedo se robó mi valor. Me azota con su poder y tengo que vencer. Yo no tengo fuerzas pa’ seguir, pero no me voy a rendir. En el desierto voy creciendo/ A pesar de lo que estoy viviendo, sigo aprendiendo/ lo que es tener paciencia/ voy desarrollando mi resistencia", reza la canción.

En la canción que se caracteriza por una mezcla del género urbano y rap, Ramón Ayala, nombre de pila del Rey del Reguetón, también habla sobre la salud mental y hace peticiones a Dios.

"Tengo que ganarle la guerra a la ansiedad/ Tengo una vida y por ella voy a pelear/ como un león rugiendo en la oscuridad/ Yo voy vencer, yo voy a vencer. Señor, líbrame del pánico y del insomnio/ renueva mi mente, reprende la culpa y mis demonios/ Esto es un día a la vez sin perder la fe/ Lo que no comprendo ahora, lo voy a entender después".

"Voy creando nuevos hábitos con sacrificio/ Dejando los vicios y dándole duro al ejercicio/ Los buitres no se comerán mis sobras/ El enemigo se asombra/ porque soy un guerrero en medio de las sombras/ El viento me susurra sus palabras de temor/ Pero resisto, voy a ganar la batalla en mi interior/ Ningún hijo de Dios pierde la guerra contra la depresión".