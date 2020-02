Dave Mustaine está libre de cáncer

Mustaine detalló que tras su diagnóstico se sometió a 51 tratamientos de radiación y nueve quimioterapia, remarcando que estaba decidido a vencer a la enfermedad para poder volver a los escenarios.

"Sé que muchos de ustedes saben que yo rezo. Lo digo en la canción 'Peace sells'. Rezo cada día. Lo he dicho desde el segundo disco, pero he pensado sobre ustedes cada día. Y pensé en mi familia. Y tengo este poder gracias a ustedes. Y seguí pensando sobre ellos. El 16 de octubre fui al médico y me dijo 'estás cien por cien libre de cáncer".

Megadeth está actualmente de gira por Europa junto a Five finger death punch mientras trabajan en su decimosexto disco.