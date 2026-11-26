Esta fotografía muestra la efigie de cera de la difunta princesa Diana de Gales, "Lady Di", luciendo el "vestido de la venganza" durante su presentación en el Museo Grévin de París el 20 de noviembre de 2025.

La organización benéfica Diana Award, creada en honor a la difunta princesa Diana y apoyada por sus hijos, el príncipe William y el príncipe Harry, podría cerrar sus puertas después de 27 años.

“Con gran pesar, anunciamos que la organización benéfica The Diana Award ha entrado en concurso de acreedores, después de que un asesoramiento independiente dejara claro que la entidad ya no puede seguir cumpliendo con sus obligaciones”, dice un comunicado disponible en la web de la ONG.

Tras conocerse la noticia este jueves, 26 de noviembre, el príncipe William, el hijo mayor de Lady Di, ha expresado su tristeza y ha agradecido a “todos aquellos cuya dedicación y arduo trabajo ayudaron” a alentar a miles de jóvenes “a lo largo de tantos años”.

“The Diana Award ha reconocido y alentado a miles de jóvenes que están cambiando el mundo para mejor”, ha dicho el heredero a la corona, según recogen varios medios británicos.

Bajo la legislación del Reino Unido, el ingreso a un concurso de acreedores constituye un mecanismo formal de insolvencia mediante el cual un administrador independiente toma las riendas de una entidad en apuros financieros con el fin de determinar su viabilidad o su eventual liquidación y cierre.

El impacto de la ONG

“Más de 50.000 jóvenes han recibido el prestigioso premio Diana, y la organización benéfica ha trabajado con miles más a través de programas destinados a potenciar el impacto que estos jóvenes líderes —verdaderas fuentes de inspiración— generan en la vida de quienes los rodean”, se lee en el comunicado.

Desde su creación en 1999, dos años después del fallecimiento de la princesa Diana en un accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997, a los 36 años, la organización también ha trabajado con miles de jóvenes más a través de programas diseñados para ayudarlos a generar un impacto positivo en sus comunidades.

"Este no es el resultado que ninguno de nosotros deseaba. Agradecemos a todos los que han apoyado a esta organización benéfica a lo largo de los años y, sobre todo, a los jóvenes cuyos logros siempre han sido su eje central. Sus logros son importantes, y nada de lo que conlleva la decisión de hoy cambia eso", señala la nota de la organización, cuyas directrices para 2026 contemplaban el reconocimiento a proyectos sociales vinculados con alguno de sus cuatro ejes fundamentales, como impulsar una educación de calidad, disminuir la desigualdad, asegurar la salud y el bienestar o actuar frente al cambio climático.

Charles Spencer, hermano menor de la princesa Diana, declinó hacer comentarios tras conocerse la noticia.

En los últimos años, William y Harry han participado por turnos en diversos actos. Según contó una fuente de la organización benéfica al Daily Mail, el personal se aseguraba de mantener un “equilibrio equitativo” entre ambos hermanos. Por ejemplo, en marzo de 2024, el príncipe de Gales asistió a un evento con motivo del 25º aniversario de la organización, mientras Enrique de Inglaterra intervino más tarde a través de una conexión por vídeo.

Aunque el distanciamiento entre ambos hermanos es evidente, su último compromiso conjunto fue para honrar a su madre. En julio de 2021, coincidiendo con el que habría sido el 60 cumpleaños de Diana, se reunieron para inaugurar una estatua en su honor en el Palacio de Kensington, donde crecieron.