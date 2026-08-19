Del amarillo mantequilla al efecto chrome, las uñas que están marcando tendencia

MIAMI.- Las uñas dejaron de ser un simple complemento de belleza para convertirse en una auténtica carta de presentación. Esta temporada, el nail art apuesta por colores vibrantes, acabados sofisticados y técnicas que transforman las manos en pequeñas piezas de diseño.

La tendencia no se limita a escoger un esmalte. Las nuevas propuestas combinan color, textura, brillo y transparencias para crear estilos que pueden ir desde la discreción del rosa lechoso hasta el impacto visual de unas uñas metálicas. El resultado es una moda cada vez más personalizada, en la que cada mujer puede encontrar una propuesta acorde con su personalidad.

Una paleta que va de lo dulce a lo audaz

Entre los colores que ganan protagonismo aparece el amarillo mantequilla, un tono suave que aporta luminosidad y una sensación fresca sin resultar excesivamente llamativo.

El coral intenso, en cambio, eleva la apuesta con una tonalidad vibrante asociada con energía y optimismo. Es una alternativa para quienes quieren que sus manos tengan mayor presencia.

Para quienes buscan una apariencia refrescante, el azul piscina y los tonos hielo aportan una estética moderna y ligera. Son colores especialmente vinculados con la temporada cálida y permiten experimentar con tonalidades frías sin perder luminosidad.

El rosa lechoso se consolida como una evolución del tradicional nude. Su acabado limpio y delicado lo convierte en una opción versátil para quienes prefieren una manicura elegante, pero menos convencional que el clásico rosa transparente.

La inspiración natural también se hace presente con el verde menta y oliva, mientras que el ciruela profundo ofrece una alternativa más intensa para quienes prefieren tonos oscuros y sofisticados.

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El efecto aura convierte las uñas en un lienzo

Entre las técnicas que más llaman la atención están las aura nails, caracterizadas por difuminados de distintos colores que crean una especie de halo en el centro de la uña.

El efecto permite combinar varias tonalidades y conseguir una manicura artística, especialmente llamativa cuando se contrasta con el tono de piel bronceado. Cada combinación puede producir un resultado diferente, lo que convierte esta técnica en una de las más personalizables.

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Chrome: brillo con inspiración futurista

Las chrome nails llevan el acabado metálico a las manos. Su superficie reflectante, similar al efecto de un espejo, aporta una apariencia futurista y glamorosa.

La técnica puede utilizarse en toda la uña o incorporarse como detalle dentro de diseños más elaborados. El resultado es una manicura que captura la luz y se convierte fácilmente en protagonista del look.

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Velvet nails: el juego de la luz

Otra de las propuestas que gana espacio son las velvet nails, que buscan recrear visualmente la textura y el brillo característicos del terciopelo.

El efecto cambia dependiendo de cómo incida la luz sobre la superficie de la uña, generando una sensación tridimensional y sofisticada. Es una opción para quienes buscan una manicura llamativa sin recurrir necesariamente a diseños recargados.

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La manicura francesa cambia de reglas

La clásica manicura francesa tampoco desaparece, pero se reinventa.

La tradicional línea blanca puede transformarse en trazos neón, metálicos o con glitter, creando una versión más moderna y atrevida. De esta manera, la estructura de la francesa se mantiene, pero el color se convierte en el elemento que marca la diferencia.

Es una alternativa para quienes quieren experimentar sin alejarse completamente de un estilo conocido.

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Uñas de cristal para un acabado delicado

En el extremo más sofisticado aparecen las glass nails, que utilizan transparencias para crear un efecto similar al cristal.

La técnica apuesta por una apariencia limpia y delicada y puede funcionar tanto en manicuras minimalistas como en diseños más elaborados. Su principal atractivo está precisamente en la sensación de ligereza que transmite.

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Una forma de expresar personalidad

Más allá del color o la técnica elegida, el auge del nail art refleja un cambio en la manera de entender la manicura. Las uñas ya no funcionan únicamente como un detalle final del arreglo personal: pueden convertirse en un elemento central de la imagen.

Una tonalidad suave puede transmitir discreción; un acabado chrome, audacia; mientras que un diseño minimalista puede reflejar una preferencia por la sencillez.

Por eso, la gran tendencia de la temporada quizá no sea un color específico, sino la posibilidad de convertir las uñas en un espacio para experimentar.

FUENTE: Con información de Redes Sociales