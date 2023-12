Demi Lovato y Jordan "Jutes" Lutes se comprometen

Demi Lovato canta Anyone en la 62 entrega anual de los Grammy en el Staples Center, en Los Ángeles.

"Ayer le pedí a mi mejor amiga que se casara conmigo y me dijo que sí. No puedo imaginar mi vida sin ti y gracias a Dios ahora nunca tendré que hacerlo. Me siento como el hombre más afortunado. Estoy tan enamorado de ti, @ddlovato", escribió anoche en su Instagram Jordan "Jutes" Lutes, al mostrar dos fotografías del momento.

Respuesta de Demi Lovato

"Todavía estoy sin palabras, anoche fue la mejor noche de mi vida y no puedo creer que pueda casarme con el amor de mi vida, @jutesmusic. Mi amor, estoy más que emocionada de casarme contigo... cada día que he pasado contigo ha sido un sueño hecho realidad y no puedo esperar a amarte y apreciarte para siempre. Por el resto de nuestras vidas. Te amo, bebé", agregó Demi Lovato.

La protagonista de Sunny, entre estrellas y el artista musical se conocieron en enero de 2022 al trabajar juntos en el álbum de Lovato Holy Fvck, en el que coescribieron los temas Substance, Happy Ending y City of Los Angeles.

"Trabajamos muy bien juntos y, además, estamos superenamorados, así que estoy muy feliz con él. Es increíble encontrar a alguien con quien simplemente ríes y ríes y con quien puedes hacer música. Es tan especial...", declaró Demi Lovato en el programa The Jennifer Hudson Show, de acuerdo con información reseñada en HOLA.COM.