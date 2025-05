Demi Lovato y Jordan Lutes se casan en California

Demi lució un diseño de en satén de seda grueso y un corpiño tipo corsé de Vivienne Westwood. "He sido fan de los diseños de Vivienne Westwood durante mucho tiempo. Cuando pensaba en el estilo de vestido que quería, a menudo volvía a los diseños de Vivienne, en especial a cómo las siluetas realzan las curvas del cuerpo", dijo la cantante y actriz al magazine.

La inspiración del vestido nació de una imagen que la exestrella Disney encontró en internet y que envió a la diseñadora para que hiciera las modificaciones que Lovato sugería. Para la confección del mismo, el equipo de la diseñadora se trasladó desde Londres a Los Ángeles en cinco ocasiones para las pruebas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vogue (@voguemagazine)

"No solo pudimos trabajar con esa inspiración inicial, sino que también añadimos detalles que realmente hacen que este vestido sea tan especial para mí", comentó la intérprete.

Para la recepción previa, conocida como la tradicional cena de ensayo, Lovato usó un vestido de satén de seda color marfil con un corsé drapeado, diseñado también Vivienne Westwood.

"Con este diseño, el equipo y la novia quisieron ofrecer una versión moderna de una silueta clásica, con un toque asimétrico y cuyo objetivo es 'evocar la época dorada del cine', ha revelado Vogue. Aunque la revista ha compartido el proceso y algunas instantáneas de las pruebas finales del estilismo de ella antes del gran día, no ha publicado imágenes del momento de la boda ni de cómo vestía el novio", reseñó El País.

Hasta ahora se desconoce el número de invitados a la boda.

Relación

Demi Lovato y Jordan Lutes se conocieron en enero de 2022, cuando la cantante realizaba el disco Holy Fvck. Desde entonces, iniciaron una amistad que posteriormente creció y se transformó en amor.

Ambos hicieron público el romance en agosto de ese mismo año. Y en febrero de 2023, llegaron juntos a la red carpet de los Grammy. En diciembre, Jordan le propuso matrimonio a Demi en una cena íntima en Los Ángeles, la cual incluyó una serenata con guitarra y un anillo de compromiso con un diamante en forma de pera de 4,5 quilates, valorado en 150.000 dólares.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato)

"Anoche fue la mejor noche de mi vida y no puedo creer que pueda casarme con el amor de mi vida. Mi amor, estoy más que emocionada. Cada día que he pasado contigo ha sido un sueño hecho realidad y no puedo esperar para amarte y apreciarte por siempre. Por el resto de nuestras vidas", escribió Demi en redes sociales para dar a conocer su compromiso.

En entrevistas, ambos han abordado que su amor no solo se centra en apoyarse y ser cómplices en sus carreras, también han hablado sobre las adicciones que han enfrentado.

"Le he esperado toda la vida. Es muy reconfortante tener una pareja que me apoya tanto, que me ama y que me cuida tanto. Es muy fácil mantenerme centrada con él porque le quiero muchísimo y me trata de maravilla", dijo Lovato a Billboard.