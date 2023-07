Desde Miami, el VIP de Caterina Valentino llega a Forbes

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CATERINA VALENTINO (@caterinavalentino)

“En el ajetreo constante de nuestra vida cotidiana, nos hemos olvidado de prestar atención a los detalles”, dijo Valentino a Forbes. “El arte de tener buenos modales y decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, disculpe, gracias, cosas tan simples que se han perdido y siento que tiene que ver con la forma en que vivimos hoy”, agregó la venezolana en la entrevista realizada por Nadja Sayej.

Para materializar VIP Master Class, Caterina Valentino se valió de una fábrica de maquillaje en Miami. Allí, recibió a 150 personas que tuvieron acceso a los cosméticos en el lugar.

"Su clase magistral de cuatro horas comienza con la etiqueta básica, desde modales en la mesa hasta lenguaje corporal y hablar en público. “Ser VIP se trata de convertirse en la persona más VIP de tu propia vida”, acotó".

Reconocimiento por la Junta Distrito 11 de Miami Dade

Además del trabajo que destacó Forbe, Caterina Valentino también recibió un reconocimiento el pasado mayo por parte de Christian Cevallos, miembro de la Junta Distrito 11 de Miami Dade, quien premia a aquellos individuos que inspiran a otros y potencian a las comunidades a través de su arte y talento.

"Estábamos organizando una Master Class (clase magistral) VIP que se hace acá en Miami -porque yo ya había hecho otras- y una de las personas que me estaba ayudando con todo el montaje del evento me dice: 'oye, tú sabes que hay una persona que siempre está premiando a los emprendedores como tú'; entonces, me habló de Christian Cevallos. 'A él le encantaría condecorarte. Y yo: 'no, para mí sería un honor'. Entonces, él (Cevallos) me lo dijo: 'a través de tu trabajo, tú estás empoderando socialmente a la gente; es decir, tú les estás diciendo tanto a las damas como a los caballeros que sí se puede ser socialmente mucho más poderoso'. Y básicamente este premio viene del empoderamiento que uno ha logrado y que VIP ha hecho. Yo creo que VIP en este momento es como una cápsula para recordarnos que tenemos que volver a la educación, a los valores, a los modales -que se han perdido-, que las damas son damas y los caballeros son caballeros", dijo en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS.

"La verdad es que recibo esa distinción con mucha humildad, pero también con mucho honor porque me parece que es una bendición que pasen esas cosas, que te reconozcan el trabajo que estás haciendo", añadió la periodista y presentadora.

