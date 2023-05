Venezolana Caterina Valentino: "Miami es VIP"

Ante este galardón, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Caterina Valentino para conocer los detalles acerca de esta grata noticia y de los proyectos que desarrolla desde la Capital del Sol.

Recibiste un reconocimiento por parte de la Junta Distrito 11 de Miami Dade, ¿por qué te dieron este reconocimiento y cómo acoges la noticia?

Estábamos organizando una MasterClass (clase magistral) VIP que se hace acá en Miami -porque yo ya había hecho otras- y una de las personas que me estaba ayudando con todo el montaje del evento me dice: 'oye, tú sabes que hay una persona que siempre está premiando a los emprendedores como tú'; entonces, me habló de Christian Cevallos. 'A él le encantaría condecorarte. Y yo: 'no, para mí sería un honor'. Entonces, él (Cevallos) me lo dijo: 'a través de tu trabajo, tú estás empoderando socialmente a la gente; es decir, tú le estás diciendo tanto a las damas como a los caballeros que sí se puede ser socialmente mucho más poderoso'.

Y básicamente este premio viene del empoderamiento que uno ha logrado y que VIP ha hecho. Yo creo que VIP en este momento es como una cápsula para recordarnos que tenemos que volver a la educación, a los valores, a los modales -que se han perdido-, que las damas son damas y los caballeros son caballeros.

La verdad es que recibo esa distinción con mucha humildad, pero también con mucho honor porque me parece que es una bendición que pasen esas cosas, que te reconozcan el trabajo que estás haciendo.

Al ser VIP tu nuevo proyecto de protocolo y etiqueta que proyectas en tus redes sociales, ¿su nombre, de alguna manera, tiene que ver con el programa que condujiste hace varios años en E! Entertainment, llamado Caracas VIP?

El origen tiene que ver con VIP porque en Caracas VIP mostraba lo más top que tenía no solamente mi ciudad sino otros países; recuerdo que nosotros viajábamos a Colombia, Panamá... estuvimos en un Festival de Cine de Cannes, entrevisté a Serena Williams, gente muy importante, y Caracas VIP era como mostrar lo mejor. Luego, Caracas VIP pasó a ser Zona Trendy, que cambió de nombre, y me quedé con el VIP en la mente. Tenía como un despecho en E! Entertainment. Yo decía: 'pero, ¿por qué le van a cambiar el nombre a VIP, si VIP es VIP?'. Tenía esos problemas con producción.

Y la verdad es que sí, VIP es como mostrar lo mejor. En pandemia es que nace este concepto de protocolo y etiqueta, que ha sido tan exitoso y viral que hay videos, como el que veo ahora, que tiene más de 48 millones de vistas. Ha sido así porque es real, surge de una necesidad real, mía, personal. Me siguen personas de varios países porque yo no uso lenguaje, mi lenguaje son los gestos y eso es universal. Entonces, creo que de ahí viene el éxito.

Estuviste en los Billboard Mujeres Latinas, ¿cómo describes esta experiencia y de las artistas que estuvieron presentes, cuál es tu mayor referente e inspiración?

Cuando me llamaron para estar en la alfombra roja a mí me impactó. Estar en esa primera alfombra -que reconocía a la mujer latina- para mí fue un gran honor. Me encantó porque es la primera alfombra que se hace y la receptividad de la gente que estaba ahí me pareció increíble: colegas, personas de los medios. Es cuando digo que VIP me ha dado la entrada a todo el mercado americano.

Y si me preguntas por algún artista, yo creo que la inmensa mayoría vamos a coincidir en Shakira. Yo a Shakira la amo, soy su fan. Tuve la oportunidad de entrevistarla cuando trabajé en Caracol Radio hace muchos años -ella no era tan famosa como es ahora- y siempre se ha mantenido fiel a sí misma; creo que eso es lo que yo admiro de ella: más que todo esto que le ha pasado y la manera en la que lo ha afrontado, nos ha empoderado mucho; entonces, que viva la mujer latina y sin duda ella. Ella es inspiración 100%.

¿Consideras que lo que ha logrado la mujer latina en la cultura ha sido suficiente?

Yo creo que nunca es suficiente. Yo creo que cuando el talento es inagotable tú no tienes por qué decir: 'el límite llegó aquí', no. Yo creo que nosotras tenemos que seguir plantando bandera.

Además que algo está pasando en el mundo por el amor a lo latino, lo percibo así. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con una marca francesa porque querían mi perfil.

Creo que nos hemos vuelto como muy llamativos, no solo por lo que han hecho los talentos sino por cómo también somos los latinos, por toda esa mezcla que nos caracteriza. Yo tengo sangre italiana, sangre venezolana, me he paseado por varios países de América Latina.

Con respecto a tu pregunta, yo creo que no: hay que seguir plantando bandera, sobre todo en este momento que hay como una ebullición y gusto por lo nuestro, por lo hispano, por lo latino, así que hay que seguir en esa dirección.

Como venezolana, ¿cuál es el ADN que te identifica?

Yo creo que es esa fuerza latina de decir: 'mira, yo estoy aquí, yo voy a trabajar duro, pero yo lo voy a lograr'. Nosotros hemos sabido darnos nuestro lugar en un mundo bien competido y tú ves hoy a figuras importantísimas que son latinas y están el cima.

Creo que el secreto siempre ha sido el trabajo, esa fuerza, esa pasión, esa garra que tienen los latinos de plantar bandera así que para mí es eso.

¿Qué otros proyectos tienes en agenda para desarrollar en Miami?

Bueno, yo siempre he sido la reina de los realities (telerrealidad) (risas). Yo hice Sudando la gota gorda, Chica E, Hay corazón... así que se está concretando un reality que tiene que ver con la parte de protocolo y etiqueta, pero no quiero decir más para que esto cuaje.

También estoy trabajando con marcas importantes y grandes, con una aerolínea... sigo con mi programa en la radio -que ya tiene 27 años que se transmite para Venezuela-. Aunque no abandono la radio, que es mi cable a tierra, creo que VIP representa un antes y un después en mi carrera como lo fue, por ejemplo, E! Entertainment Television, que también puedo decir lo mismo.

¿Cómo te sientes en Miami?

Miami ha sido muy cálida, muy cariñosa conmigo, es como la capital de Latinoamérica. Conoces a mucha gente y la verdad es que me siento cómoda acá.

Decirte que no extraño, es mentir, porque me encantaría tener junta a toda mi familia, pero Miami ha sido muy noble conmigo. El que yo haya podido desarrollar mi marca aquí ha sido maravillo y estoy súper agradecida.

En una palabra, ¿Miami es...?

VIP (risas).