Desestiman cargos contra Weinstein porque no hay veredicto

En esta foto de archivo, Harvey Weinstein llega al Tribunal Penal de Manhattan, el 24 de febrero de 2020 en la ciudad de Nueva York. La juez de la Corte Superior Lisa B. Lench desestimó los cargos durante una audiencia en el centro de Los Ángeles porque el jurado no llegó a un veredicto.

MIAMI.- La Fiscalía de Los Ángeles informó que el exproductor Harvey Weinstein no volverá a ser juzgado por cargos de violación y agresión sexual debido a que en diciembre el jurado no llegó a un veredicto en la demanda de dos mujeres.

La juez señaló que Weinstein volverá a Nueva York, donde fue declarado culpable por un caso similar.

Previamente, en otra denuncia por la violación y agresión sexual de una modelo y actriz italiana, un jurado de Los Ángeles había declarado culpable a Weinstein condenándolo a 16 años en prisión.

La sentencia se suma a la de Nueva York, donde fue sentenciado a 23 años.

Denuncia actual

A finales del 2022, el exproductor de 70 años enfrentaba una demanda por violación y un cargo de agresión sexual contra Siebel Newsom, documentalista y esposa del gobernador de California Gavin Newsom, y un cargo de agresión sexual contra la modelo Lauren Young.

La modelo aseveró que estaba decepcionada por la postura de los fiscales, quienes no insistieron en llegar a un nuevo juicio.

Paul Thompson aseguró que de ser juzgado, Weinstein sería condenado a un año adicional de prisión, por lo que un juicio no valía la pena. No obstante, agregó que está consciente de que todas las víctimas merecen justicia.

Asimismo, Weinstein fue absuelto de un cargo de agresión sexual contra una masajista.

Por otra parte, la sentencia de Nueva York fue apelada por sus abogados, quienes también planean apelar la sentencia que existe en Los Ángeles.

La juez Lisa B. Lench negó a la defensa una moción para llevar a cabo un nuevo juicio antes de la sentencia de Weinstein.

Según The Associated Press, los abogados argumentan que el jurado no tuvo acceso a evidencia crucial.

FUENTE: Redacción con información de AP