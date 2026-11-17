MIAMI–. La cantante y actriz Selena Gomez ha logrado resolver uno de los litigios comerciales más complejos de su entorno empresarial. La demanda por presunto fraude presentada por un grupo de inversionistas contra la artista, su madre Mandy Teefey, su exsocia Daniella Pierson y la firma Wondermind Global fue retirada de manera voluntaria y desestimada en su totalidad por las partes demandantes.

La resolución se dio a conocer este lunes tras la radicación de la documentación oficial ante un tribunal federal del estado de Delaware. Según confirmó la revista People, el expediente fue cerrado con carácter definitivo, lo que impide legalmente que los demandantes puedan interponer nuevamente las mismas reclamaciones en el futuro.

Antecedentes del litigio y acusaciones desestimadas

El proceso penal y civil se había iniciado el pasado 13 de agosto a raíz de una acción emprendida por dos entidades de inversión en representación de cinco financieros. Los demandantes señalaban que en 2022 aportaron cerca de 1.2 millones de dólares a la plataforma de salud mental Wondermind, aduciendo que se les prometió una participación activa de la celebridad en la promoción digital, alianzas comerciales estratégicas y el desarrollo de una aplicación móvil.

Asimismo, la querella sostenía supuestas faltas de transparencia en los reportes financieros e imprecisiones en los pagos a proveedores por parte de los directivos. Sin embargo, el equipo jurídico de la protagonista de *Only Murders in the Building* interpuso una moción para desestimar las acusaciones al demostrar que carecían de sustento legal.

“Selena está satisfecha con la desestimación del caso en su totalidad y espera seguir adelante con sus proyectos”, declaró Mathew Rosengart, abogado de la artista, al portal especializado TheWrap.

Con este fallo judicial definitivo, Selena Gomez y el equipo fundador de Wondermind cierran el proceso contencioso en tribunales estadounidenses para continuar con el desarrollo operativo de la empresa de bienestar.