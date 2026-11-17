La mujer que acusó públicamente de violación a Russell Brand se pronunció sobre el mensaje que el comediante compartió desde la cárcel a través de su esposa, en el que insiste en su inocencia.

Mia Latter, de 37 años, renunció a su anonimato y se identificó públicamente como una de las denunciantes de violación contra Brand en un reportaje publicado por The Times el sábado 14 de noviembre. Explicó que decidió dar su testimonio con la esperanza de generar conciencia sobre una propuesta de ley de edad de consentimiento escalonada en el Reino Unido, la cual prohibiría a los adultos mantener relaciones sexuales con jóvenes de 16 y 17 años cuando exista una diferencia de edad superior a tres años.

En una investigación conjunta realizada en 2023 por The Sunday Times, The Times y el programa Dispatches, de Channel 4, Latter utilizó el seudónimo de "Alice" para denunciar que Brand la había violado cuando ella tenía 16 años y él rondaba los 30.

La denunciante hizo pública su identidad días después de que Brand, de 51 años, fuera sentenciado a diez años y medio de prisión el 9 de noviembre en Londres, Reino Unido, tras ser declarado culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual, condena que además le exigirá registrarse como delincuente sexual de por vida.

Los señalamientos de Latter no formaron parte del juicio penal contra Brand, quien negó las acusaciones planteadas en la investigación original. Un portavoz de la Policía Metropolitana declaró recientemente a la revista People que las averiguaciones continúan en curso.

Poco después de que Brand iniciara su condena en prisión, su esposa, Laura Gallacher, habló sobre el caso y leyó en voz alta un mensaje suyo en el episodio del domingo 15 de noviembre de su serie semanal conjunta de YouTube, "Sunday Service with the Brands".

"Queridos hermanos y hermanas en Cristo, que Dios los bendiga por su apoyo. Como saben, soy inocente de los delitos por los que he estado encarcelado", decía parte del mensaje. "Así que algo extraño está sucediendo".

Según Reuters, un portavoz del primer ministro británico, Andy Burnham, calificó luego el mensaje del condenado de "claramente espantoso" y afirmó que se estaba "investigando con urgencia", agregando que esperan medidas si se determina que violó la ley.

Al día siguiente, Latter criticó duramente el mensaje de Brand durante su aparición en el programa Jeremy Vine & Daytime on 5.

“Me quedé desconcertada y conmocionada. Me sorprendió que YouTube lo publicara, porque creo que tienen la responsabilidad de no permitir que se difundan estas cosas”, declaró Latter el lunes 16 de noviembre. “Fue un insulto para todas las mujeres que fueron juzgadas y un insulto para los miembros del jurado que dedicaron su tiempo a ello”.

La investigación sobre el mensaje de Brand se centra en determinar si violó las normas penitenciarias al enviarle un mensaje a su esposa sabiendo que se haría público.

"Los presos tienen estrictamente prohibido hacer declaraciones que causen angustia a las víctimas, y hablar con los medios de comunicación solo está permitido en circunstancias excepcionales", indicó el portavoz del primer ministro británico, según Reuters, y agregó que los internos no pueden evadir estas reglas pidiendo a otra persona que lea sus mensajes.

Las condenas contra Brand respondieron a denuncias de cuatro mujeres por delitos ocurridos entre 2004 y 2009, cuando se consolidaba como figura de la televisión y la radio, según el Servicio de la Fiscalía de la Corona (CPS). El comediante se había declarado inocente de los cargos.