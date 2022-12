Desmienten salida de Gal Gadot como Wonder Woman

En esta imagen difundida por Warner Bros. Pictures, Gal Gadot como la Mujer Maravilla en una escena de "Wonder Woman 1984".

MIAMI.- Desde que James Gunn y Peter Safran tomaron el control del universo extendido de DC, muchos han sido los cambios que se han gestado en la franquicia de superhéroes. Recientemente, Warner Bros confirmó que no habría una secuela de Black Adam, así como también se informó que Henry Cavill ya no encarnaría a Superman. Sin embargo, en los últimos días ha corrido el rumor de la presunta cancelación de Wonder Woman 3, y con ello el despido de Gal Gadot como Diana.