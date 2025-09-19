Destinos secretos en Canadá que no te puedes perder

Cuando pensamos en Canadá la mayoría de las personas piensa en lugares populares en Canadá como las Cataratas del Niágara, el Parque Nacional de Jasper, el Parque Nacional Banff y en ciudades modernas y muy transitadas como Vancouver, Ottawa, Toronto, Montreal o Winnipeg. Es cierto que tanto las ciudades como los lugares mencionados merecen la pena visitarlos al menos una vez en la vida, pero también es cierto que al ser los lugares más famosos del país, por norma general suelen estar llenos de gente local y turistas. Algo que puede ser un inconveniente para quienes buscan un turismo más relajado en Canadá.

Por eso, Canadá también tiene una cara B para un ocio más pausado ideal para todo tipo de turistas. Ciudades, parques y pequeños pueblos donde conectar con la riqueza y patrimonio cultural canadiense de una forma más íntima, disfrutando de un paseo entre monumentos llenos de historia. En ocasiones, cuando se va de viaje, casi no hay tiempo para descansar, e incluso las horas del día tienen una tarea asignada para poder ver el máximo de cada ciudad.

Canadá: el país de postal

Canadá es muy famosa por tener algunos de los paisajes más bonitos con atardeceres y amaneceres de película, de esos que te hacen pensar en la infinidad de lugares por descubrir que tiene el mundo y que a veces pasan de largo cuando se entra en la rutina del día a día. Muchas personas que visitan Canadá afirman que sus montañas son del estilo de los Alpes de Suiza y los fiordos de Noruega; pero realmente cada sitio tiene su encanto y los tres son dignos de tachar de la lista de viajes que hacer.

Por supuesto, los sitios más famosos del país son dignos de ver, como la vibrante metrópolis canadiense de Toronto con edificios al estilo futurista y una amplia oferta gastronómica. Para muchos, Toronto es la pequeña Nueva York. Otro lugar muy conocido es el lago Agnes, rodeado de bosques inmensos que parecen la típica pantalla de ordenador predeterminada de Windows.

Canadá se divide principalmente entre la Costa Este y la Costa Oeste. La Costa Este alberga las impresionantes Cataratas del Niágara, una de las principales atracciones turísticas de todo el mundo, que cada año recibe a más de catorce millones de personas. Y es que algo muy famoso de esta ruta es que las Cataratas del Niágara son una frontera natural entre Canadá y Estados Unidos.

Ruta alternativa por Canadá

Canadá también es muy famosa por sus playas de arena fina y aguas cristalinas como la famosa Wasaga Beach en Ontario, que tiene la playa de agua dulce más larga del mundo, o la playa de arena dorada de Sauble Beach, también en Ontario. Pero, hay mucha más costa que aunque no aparezca en el top diez de mejores playas de Canadá, realmente son impresionantes y están menos masificadas.

Tofino: Columbia Británica

En la isla de Vancouver, la isla de los surfistas y los amantes de la naturaleza en estado puro, está Tofino, una pequeña localidad conocida por apenas unos pocos que es un paraíso ideal para desconectar, disfrutar del mar y del bosque sin estrés ni jaleo alrededor. Algo que hace muy especial a Tofino es estar tan cerca del Parque Nacional Pacific Rim, el lugar soñado de cualquier surfista por las olas inmensas que suele haber en cualquier momento del año. Además de albergar gran parte de la fauna canadiense, muy importante para los apasionados de la naturaleza.

Parque Provincial de los Dinosaurios: Alberta

La causa de que el Parque Provincial de los Dinosaurios pase desapercibido en el mapa de Canadá es porque compite directamente con las Montañas Rocosas de Canadá, que captan la mayoría de miradas de los turistas. No obstante, es un parque impresionante para todo tipo de públicos, pero especialmente para los amantes de los dinosaurios y las excavaciones paleontológicas, porque permite ver huesos de dinosaurios de hace más de 75 millones de años. Por eso, la UNESCO decidió otorgar al parque el título de Patrimonio Mundial.

Los lagos de Lanaudière: Quebec

El amor a primera vista existe cuando se conoce este lugar. Unos lagos situados entre el río San Lorenzo y los Laurentides, en Quebec. Lo especial de este lugar es que cuenta con más de diez mil lagos entre montañas y zonas boscosas o entre las llanuras del río. Muchos turistas que han tenido la oportunidad de descubrir esta zona añaden los lagos en el top tres de sitios favoritos de Canadá.

Además, una vez en Quebec, hay que dar un paseo por el casco más antiguo de la ciudad, porque tiene iglesias y fortificaciones históricas que dan sentido a la historia del país y que evocan sentimientos de la Nueva Francia de 1690.

Películas sobre Canadá

Teniendo en cuenta que actualmente casi el noventa por ciento de la población dedica gran parte de su tiempo libre a disfrutar de series y películas en diferentes plataformas de contenido de streaming, aquí hay algunas películas que recogen la historia del país, sus curiosidades y leyendas.

Aunque la lista es infinita y hay también títulos que hablan de diferentes zonas de Canadá en segundo plano, estas son algunas de las más conocidas. One Week hace un recorrido por gran parte de Canadá dentro de la película, por lo que permite al espectador hacerse una idea del alto atractivo de la zona.

Otra opción es Los Boys (1997). Un clásico local que revolucionó la sociedad y que sigue siendo una cita cinematográfica obligada para las nuevas generaciones. Está más centrada en la herencia francesa y cómo se fusionó en la cultura de Canadá, de una forma muy divertida y amena.

