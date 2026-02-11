Rosalía revela decepción que la ayudó a superar a un ex

Rosalía asiste a la Gala del Met 2025, "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Rosalía no esconde las experiencias que la han ayudado a dar importantes pasos, así las mismas puedan parecer vergonzosas. Y, recientemente, la intérprete compartió en el podcast Special People Club, una vivencia que la hizo abrir los ojos respecto a un ex.

Durante la charla con la presentadora Esty Quesada, conocida como Soy una Pringada, la cantante española abordó que por años estuvo saliendo con un hombre al que describió como un código morse emocional, debido a que la comunicación con el sujeto en cuestión no era clara.

Tras la ruptura, Rosalía reconoce que tuvo una recaída una semana después de haber terminado y accedió a verse con su ex. Durante el encuentro, explicó que hubo un acercamiento (intimidad) y que fue luego de ese momento que el hombre le hizo un comentario que la hizo darse cuenta que él no era el indicado.

"En un momento determinado, me suelta y dice: ‘Cómo he echado de menos a mi p** (grosería)’", recordó.

La intérprete de Motomami expuso que al escuchar la palabra se quedó helada sin saber cómo reaccionar a la situación.

"Cuando pude reaccionar, me levanté, me fui y no volví nunca más", aseveró.

¿De quién se trata?

Aunque Rosalía admitió que no mencionaría el nombre de quién hablaba, ni especificó si se trataba de una persona vinculada al mundo artístico, en las redes sociales ya hay especulaciones al respecto.

Internautas señalan que los posibles mencionados fueron C. Tángana o Rauw Alejandro, con quien se comprometió y meses después pusieron fin a la relación.

En el podcast, Rosalía también abordó distintos otros aspectos de su vida y expuso otras vivencias que han influido en su manera de entender las relaciones y la importancia de la comunicación emocional.