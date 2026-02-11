miércoles 11  de  febrero 2026
OBITUARIO

Muere el actor James Van Der Beek tras luchar contra el cáncer

El intérprete hizo público su padecimiento de cáncer en noviembre de 2024; pero la enfermedad le había sido diagnosticada en agosto de 2023

James Van Der Beek asiste a la proyección y fiesta posterior de Overcompensating en el Hollywood Palladium el 14 de mayo de 2025 en Los Ángeles, California.

James Van Der Beek asiste a la proyección y fiesta posterior de "Overcompensating" en el Hollywood Palladium el 14 de mayo de 2025 en Los Ángeles, California.

AFP/ Vía Tommaso Boddi/Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- James Van Der Beek, famoso por sus roles en Dawson's Creek y Varsity Blues, falleció este 11 de febrero a los 48 años tras una batalla contra el cáncer colorrectal en etapa 3. La noticia fue confirmada por su esposa, Kimberly Van Der Beek, en un breve comunicado en Instagram.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora, pedimos privacidad y paz mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", reza el breve texto que acompaña una foto del actor.

A Van Der Beek le sobreviven también seis hijos con Kimberly: Olivia, de 15 años, Joshua, de 13, Annabel, de 12, Emilia, de 9 años y medio, Gwendolyn, de 7, y Jeremiah, de 4.

Diagnóstico

El intérprete hizo público su diagnóstico en noviembre de 2024, cuando concedió una entrevista a la revista People. La enfermedad, dijo entonces, le había sido diagnosticada en agosto de 2023.

"Tengo cáncer colorrectal", reveló. "He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he tomado medidas para superarlo, con el apoyo de mi increíble familia. Hay motivos para el optimismo y me siento bien", manifestó.

Si bien previo al diagnóstico nunca sintió molestias, reconoció que los síntomas estuvieron presentes pero no supo reconocerlos.

"Fue solo un cambio en mis hábitos intestinales. Pensé: 'Probablemente deba cambiar un poco mi dieta. Quizás deba dejar el café. Quizás deba dejar de ponerle crema. Y finalmente lo eliminé de la dieta, y no mejoró, así que pensé: 'Bueno, mejor voy a que me revisen'".

"Me sentí muy bien al salir de la anestesia, porque finalmente lo había logrado y lo había investigado. Y mientras salía de la confusión, el gastroenterólogo me dijo, con su tono más amable, que era cáncer".

Últimas apariciones

Van Der Beek hizo su última aparición pública en una entrevista con Craig Melvin de Today el 19 de diciembre de 2025. Entonces manifestó que había experimentado una mejoría, en relación que meses antes.

"Ha sido un viaje más largo de lo que jamás imaginé. Me ha exigido más: más paciencia, más disciplina, más fuerza de la que creía tener. Sabía que era fuerte, no sabía que fuera tan fuerte. Pero me siento bien", comentó.

La entrevista se llevó a cabo meses después de que el elenco de Dawson's Creek realizara un reencuentro en septiembre con un objetivo benéfico para el actor. Sin embargo, James no pudo asistir debido a sufrir un virus estomacal, pero apareció por video con un mensaje pregrabado para los fans.

"Quiero subir al escenario y agradecer a cada persona del teatro por estar aquí esta noche. Desde el elenco hasta el equipo técnico, pasando por todos los que están haciendo algo y han sido tan generosos, y especialmente a cada uno de ustedes; son los mejores fans del mundo", dijo.

