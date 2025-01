Directivos de cadena de TV en Japón renuncian por escándalo de agresión sexual

Nakai, de 52 años, exmiembro del grupo de música SMAP, quien se convirtió en un rostro de televisión, fue acusado por un medio local de haber realizado un acto sexual con una mujer, sin su consentimiento en 2023.

Fuji TV fue criticada por la falta de transparencia en la forma de tratar el caso.

El escándalo y la actitud de la cadena llevaron a que numerosas empresas retiraran la publicidad de las pantallas de Fuji TV.

Sobre la cadena de TV

Creada el 18 de noviembre de 1957, Fuji Television Network, Inc. es un canal de televisión japonés con sede en Odaiba, Minato, Tokio (Japón), también conocido como Fuji TV o CX, basado en el indicativo de llamada de la emisora JOCX-DTV.

Propiedad de Fuji Media Holdings, Inc. y afiliada a Fujisankei Communications Group, Fuji Televisión opera en tres estaciones de televisión premium conocidas como Fuji TV One, que aborda deportes y variedad; Fuji TV Two, sobre dramas y anime; Fuji TV Next, sobre programas en directo de primera calidad.

