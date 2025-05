Director Oliver Laxe aspira a la Palma de Oro en Cannes con "Sirat"

Pero hasta ahora nunca había aspirado al máximo galardón. Y lo hace con Sirat, donde cuenta el viaje de un padre (Sergi López) y su hijo a Marruecos para buscar a su hija y hermana, desaparecida en una fiesta de música tecno en el desierto.

La última vez que estuvo en Cannes, el cineasta, nacido en Francia de padres españoles, trajo la historia de un pirómano en la tierra de sus progenitores, Galicia. Con Sirat, vuelve a Marruecos, donde residió durante una década.

Laxe competirá por la Palma de Oro con otra compatriota, Carla Simón, y su Romería, un viaje de recuerdos familiares. Es la primera vez que hay dos cineastas españoles en liza desde 2009, cuando Pedro Almodóvar y Isabel Coixet coincidieron en la selecta lista.

El otro filme en competición que se presenta este jueves es el thriller policíaco francés Dossier 137, de Dominik Moll. En un gesto inédito, la organización del festival prohibió el acceso al estreno a un actor secundario de esta película, acusado de agresiones sexuales.

En total, 22 filmes aspiran al máximo galardón, entre ellos algunos de los cineastas habituales del certamen, como los hermanos belgas Dardenne, que podrían hacer historia con una tercera Palma de Oro, o Wes Anderson y La trama fenicia, una comedia de espías protagonizada por un elenco estelar (Benicio del Toro, Tom Hanks, Bill Murray, Scarlett Johansson...).

Homenaje a la gazatí Fátima Hassouna

Esta tercera jornada del festival también estará marcada por el homenaje a la fotoperiodista palestina Fátima Hassouna, fallecida a los 25 años en un bombardeo israelí en Gaza el 16 de abril.

Hassouna es la protagonista del documental Put Your Soul on Your Hand and Walk (Pon tu alma en tu mano y camina), de la cineasta iraní Sepideh Farsi, que será proyectado el jueves por la noche en la sección paralela ACID.

Un día antes de su muerte, la fotógrafa supo que la cinta había sido seleccionada para Cannes.

Hasta el final, Farsi, de 60 años, creyó que la joven "iba a venir, que la guerra iba a terminar", explicó a AFP hace unos días en una entrevista. "Nos equivocamos al creerlo, la realidad nos ha superado".

En el documental se ven los intercambios por videoconferencia entre la directora, refugiada en París, y la fotoperiodista, en su casa en Gaza.

Su muerte, y la de toda su familia, excepto su madre, en el bombardeo israelí, conmocionó al mundo del cine.

El día de la inauguración del festival, más de 380 figuras destacadas del cine, entre las cuales Pedro Almodóvar, Susan Sarandon y Richard Gere, firmaron un texto de denuncia para no: "permanecer en silencio mientras se lleva a cabo un genocidio en Gaza".

En la ceremonia de apertura, la presidenta del jurado, la francesa Juliette Binoche, rindió homenaje a la joven fotógrafa que "debería estar aquí entre nosotros", al tiempo que recordó a "los rehenes del 7 de octubre y todos los rehenes, los prisioneros".

El 7 de octubre de 2023, milicianos islamistas mataron a 1.218 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

También secuestraron a 251 personas, de las cuales 57 siguen retenidas en Gaza, incluidas 34 que el ejército israelí ha declarado muertas.

La ofensiva israelí en represalia ha matado a casi 53.000 personas en Gaza, también en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del territorio palestino.

FUENTE: AFP