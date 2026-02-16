Muere Robert Duvall, actor de "El Padrino" y "Apocalypse Now", a los 95 años

El actor estadounidense Robert Duvall en el estreno de 'Widows' en el Festival Internacional de Cine de Toronto en Toronto, Ontario, el 8 de septiembre de 2018.

LOS ÁNGELES.- El actor Robert Duvall , recordado por sus papeles en los clásicos El Padrino y Apocalypse Now, murió a los 95 años, informó su esposa este lunes.

"Ayer dije adiós a mi amado esposo, queridísimo amigo, y uno de los mayores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar", declaró su esposa Luciana Duvall en un comunicado.

Legado artístico

A lo largo de sus seis décadas de carrera, Duvall brilló en papeles protagonistas y de reparto hasta convertirse en director.

En 1983, ganó un Óscar a mejor actor por su interpretación de un cantante de country en la película Tender Mercies. Estuvo nominado al Premio de la Academia en seis ocasiones más.

Entre sus personajes más memorables se encuentran el discreto y leal consejero de la mafia Tom Hagen en las dos primeras entregas de El Padrino y el maniático teniente coronel William Kilgore en la película sobre la guerra de Vietnam Apocalypse Now.

Este último filme le valió a Duvall una nominación al Óscar y lo convirtió en una auténtica estrella tras años de interpretar papeles menores.

"Para el mundo, fue un actor ganador del Premio de la Academia, un director, un narrador. Para mí, simplemente lo fue todo", dijo Luciana Duvall.

FUENTE: AFP