Director palestino ganador de un Óscar es arrestado por agentes israelíes

El periodista y cineasta israelí Yuval Abraham, la productora Rachel Szor, el cineasta emiratí Hamdan Ballal y el periodista y cineasta palestino Basel Adra posan en la sala de prensa con el Óscar al Mejor largometraje documental por "No Other Land"

MIAMI.- Hamdan Ballal , el director palestino del documental que se alzó con el Óscar No Other Land, fue agredido por un grupo de colonos israelíes en la Ribera Occidental, Cisjordania, territorio ocupado por Israel, y posteriormente fue arrestado por las Fuerzas de Defensa de Israel.

"Un grupo de colonos acaba de atacar a Hamdan Ballal, codirector de nuestra película No Other Land. Lo golpearon y presenta heridas en la cabeza y el estómago. Los soldados irrumpieron en la ambulancia que había llamado y se lo llevaron. No hay rastro de él desde entonces", reza el escrito.

Desde entonces, no hay información del paradero de Ballal.

El ataque

Según informó Basel Adra, otro de los directores del filme, a CNN, Ballal se comunicó con él angustiado debido al caos que se estaba suscitando a las afueras de su residencia en la aldea de Susya, pues un grupo de colonos lanzaban piedras hacia su propiedad, mientras que los soldados disparaban a quien intentara acercarse.

Al llegar, Basel observó cómo los militares de Israel se llevaban al hombre de 36 años.

También señaló que otras dos personas fueron introducidas a las patrullas policiales, pero no fueron identificadas por el medio.

Por su parte, Yuval Abraham -quien no estuvo presente en la agresión- aseguró que Ballal sufrió heridas en la cabeza y el abdomen durante el ataque.

Asimismo, cinco activistas estadounidenses del Centro para la No Violencia Judía (CJNV en inglés), presentes en el conflicto, también denunciaron que fueron agredidos por los colonos israelíes, señalando que fueron más de una decena el grupo que ingresó a la aldea atacándola con cuchillos y rifles.

La organización explicó que el altercado se produjo luego de que los hombres tuvieran un impase con un colono israelí que pastoreaba cerca de una casa palestina.

"Los activistas dijeron que habían ido al pueblo para documentar el incidente y que ellos mismos habían sido atacados por colonos que les rompieron las ventanillas del coche y los golpearon con palos",, reseñó la BBC.

Un comunicado oficial del ejercito israelí aseguró que los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel y la policía se presentaron en el lugar para dispersar el conflicto. Sin embargo, presuntamente fueron atacados con piedras por parte de los palestinos, razón por la que detuvieron a tres palestinos y un israelí.

"En respuesta, las fuerzas detuvieron a tres palestinos sospechosos de lanzarles piedras, así como a un civil israelí implicado en el violento enfrentamiento. Los detenidos fueron trasladados para ser interrogados por la policía de Israel. Un ciudadano israelí resultó herido en el incidente y fue evacuado para recibir tratamiento médico", señaló la FDI.

No obstante, el activista Josh Kimelman alegó que una vez que se produjo el arresto, los colonos se retiraron y las fuerzas de seguridad no los persiguieron.

"Les dijimos que nos habían atacado.Dijeron que todo estaría bien y luego se quedaron con nosotros y no siguieron a los colonos", dijo a CNN.

No Other Land

No Other Land, ganador de un Óscar a mejor documental, narra el desalojo de los ciudadanos palestinos de sus hogares en la Ribera Occidental, en medio del conflicto armado entre Israel y Palestina.

La producción fue desarrollada por los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, y los palestinos Basel Adra y Hamdan Ballal. Tras la difusión del largometraje, los cineastas han expuesto que son víctimas de atropellos.

CNN expuso que Ballar, quien también trabaja como agricultor, ha sido víctima de intimidaciones y amenazas por los colonos israelíes. En 2024, dijo al medio que el grupo introdujo su ganado en sus tierras mientras él dormía con el objetivo de apoderarse de su propiedad.

Sin embargo, señaló que esto ha pasado por años, pero que los ataque se intensificaron luego del conflicto que desató Hamas el 7 de octubre de 2023.

Estas interacciones fueron documentadas por Ballar, incluyendo las amenazas; y pese a llamar a la policía, nunca obtuvo justica.

No Other Land también documenta la demolición por parte de las autoridades israelíes de Masafer Yatta, aldeas en las montañas de Hebrón, Ribera Occidental, donde Basel Adra vive con su familia.

"El documental destaca los esfuerzos del gobierno israelí por desalojar a los aldeanos por la fuerza. Los espectadores presencian la demolición del parque infantil local, el asesinato del hermano de Adra a manos de soldados israelíes y otros ataques de colonos judíos mientras la comunidad intenta sobrevivir. La película también explora la conexión humana entre Adra y Abraham", explicó CNN.