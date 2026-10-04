domingo 4  de  octubre 2026
MODA

Modelo Legna Blanco, el rostro cubano que pisa pasarelas de París

La presencia de la modelo en París también se inscribe en un momento de creciente visibilidad de los talentos cubanos dentro de la moda internacional

La modelo cubana Legna Blanco triunfa en las pasarelas de París.&nbsp;

La modelo cubana Legna Blanco triunfa en las pasarelas de París. 

Captura de pantalla/Instagram/@legna_blanco
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Cuba vuelve a encontrar un espacio en uno de los escenarios más importantes de la industria internacional. La modelo Legna Blanco se convirtió recientemente en uno de los rostros de la isla presentes en la Semana de la Moda de París, una plataforma que cada temporada reúne a las principales casas de moda, diseñadores, modelos y figuras vinculadas al universo fashion.

Lee además
Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de Palm Royale, de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.
CELEBRIDADES

Informan que Presley Gerber ingresó a rehabilitación un día antes de morir
Dua Lipa y Shakira compartieron durante el concierto que dio la colombiana en Madrid.
MÚSICA

Dua Lipa cautiva Madrid cantando "Antología" junto a Shakira

Blanco, oriunda de Güines, cuenta con características físicas que responden a los estándares que ha conquistado a las grandes pasarelas internacionales, y su incorporación al circuito parisino representa un nuevo capítulo dentro de una trayectoria que ha comenzado a abrirse fuera de su tierra.

Ascenso en París

La presencia de la modelo en París también se inscribe en un momento de creciente visibilidad de los talentos cubanos dentro de la moda internacional.

En su caso, llegar a las pasarelas parisinas adquiere especial significado por tratarse de una plataforma en la que convergen tradición y renovación: la Semana de la Moda de París, en su edición Primavera/Verano 2027, la programación oficial se extiende hasta el 6 de octubre.

En videos viralizados en redes sociales, se puede apreciar a Blanco destacando en la pasarela de Ralph Lauren.

El recorrido de Legna Blanco refleja la expansión de una nueva generación de modelos cubanos que busca trascender las fronteras de la isla y hacerse un lugar en los principales mercados de la moda. Desde París, uno de los epicentros históricos de esta industria, Blanco suma ahora un capítulo a una carrera que apunta hacia nuevos escenarios internacionales.

Temas
Te puede interesar

Artista Baby Lores denuncia que le negaron la entrada a Cuba para ver a su madre enferma

Nombran calle de Nueva Jersey en honor al salsero José Alberto "El Canario"

Los Javis reciben premio a mejor dirección de parte de la Critics Choice Association

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial de una patrulla de policía.
SUCESOS

Tiroteo en un centro comercial de Los Ángeles deja al menos dos muertos y decenas de detenidos

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019.  video
VENEZUELA

Declaraciones: régimen de Delcy Rodríguez sacrifica inocentes para saldar vendettas internas de Diosdado Cabello

Banderas y toallas con las imágenes del presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, y del senador de derecha y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, se exhiben para su venta en una calle de Brasilia el 30 de septiembre de 2026
BRASIL

Lula y Flávio Bolsonaro cierran campaña antes de las ajustadas elecciones del domingo

Bandera de Cuba. 
AMÉRICA LATINA

Operación conjunta entre EEUU y México intercepta buque con combustible ilícito hacia Cuba

La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.
RECONOCIMIENTO

Reconocen trayectoria de Rosalía con el Premio Billboard Salón de la Fama 2026

Te puede interesar

Flávio Bolsonaro cuenta con el voto mayoritario de los hombres y de los evangélicos (AFP)
BRASIL

Destino de Brasil está en manos de los "indecisos"

Por Ascensión Reyes
El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026
COLOMBIA

"Se les acabó la fiesta", presidente Abelardo de la Espriella lanza advertencia contra la corrupción

La llegada de una integrante del equipo de María Corina Machado, Claudia Macero, prepara el camino para la líder de la oposición.
VENEZUELA

Futuro electoral de Venezuela está ceñido al regreso de María Corina

Un coche de ICE posicionado en la entrada del centro de detención.
INMIGRACIÓN

Procesos de inmigración no deben derivar en castigos según experto

Santiago Abascal. 
EXCLUSIVA

Santiago Abascal, líder de VOX y de Patriots Europa: "La Hispanidad es una gran obra de la que todos somos responsables"