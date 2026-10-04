Modelo Legna Blanco, el rostro cubano que pisa pasarelas de París

MIAMI.- Cuba vuelve a encontrar un espacio en uno de los escenarios más importantes de la industria internacional. La modelo Legna Blanco se convirtió recientemente en uno de los rostros de la isla presentes en la Semana de la Moda de París , una plataforma que cada temporada reúne a las principales casas de moda, diseñadores, modelos y figuras vinculadas al universo fashion.

Blanco, oriunda de Güines, cuenta con características físicas que responden a los estándares que ha conquistado a las grandes pasarelas internacionales, y su incorporación al circuito parisino representa un nuevo capítulo dentro de una trayectoria que ha comenzado a abrirse fuera de su tierra.

Ascenso en París

La presencia de la modelo en París también se inscribe en un momento de creciente visibilidad de los talentos cubanos dentro de la moda internacional.

En su caso, llegar a las pasarelas parisinas adquiere especial significado por tratarse de una plataforma en la que convergen tradición y renovación: la Semana de la Moda de París, en su edición Primavera/Verano 2027, la programación oficial se extiende hasta el 6 de octubre.

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En videos viralizados en redes sociales, se puede apreciar a Blanco destacando en la pasarela de Ralph Lauren.

El recorrido de Legna Blanco refleja la expansión de una nueva generación de modelos cubanos que busca trascender las fronteras de la isla y hacerse un lugar en los principales mercados de la moda. Desde París, uno de los epicentros históricos de esta industria, Blanco suma ahora un capítulo a una carrera que apunta hacia nuevos escenarios internacionales.