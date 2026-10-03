sábado 3  de  octubre 2026
HOMENAJE

Nombran calle de Nueva Jersey en honor al salsero José Alberto "El Canario"

Nueva Jersey y Nueva York han sido fundamentales en la carrera del salsero, lugares donde vivió momentos que marcaron su camino artístico

El cantante dominicano José Alberto El Canario.&nbsp;

El cantante dominicano José Alberto "El Canario". 

Captura de pantalla/Instagram/josealbertoelcanario
Por Sofía Calvo

MIAMI.- El galardonado salsero José Alberto "El Canario" fue homenajeado por la ciudad de Union City, Nueva Jersey, al renombrar una calle en su honor. Durante la ceremonia, el artista dedicó el reconocimiento a su natal país, República Dominicana.

"Para mí no hay mayor satisfacción que llevar el nombre de mi país en alto", dijo el músico.

Lee además
Javier Ambrossi y Javier Calvó, ganadores del Director Award por La Bola Negra, asisten a la 6.ª Celebración Anual de Cine y Televisión de la Critics Choice Association en el Four Seasons Hotel Los Ángeles at Beverly Hills el 2 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California. 
CINE

Los Javis reciben premio a mejor dirección de parte de la Critics Choice Association
La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.
RECONOCIMIENTO

Reconocen trayectoria de Rosalía con el Premio Billboard Salón de la Fama 2026

José Alberto agradeció al alcalde Brian P. Stack, a la Junta de Comisionados y a todas las personas de la ciudad por el nombramiento: “Gracias, Union City. Gracias por tanto cariño. Este reconocimiento lo recibo con mucha humildad, orgullo y gratitud”.

En la ceremonia lo acompañaron Gilberto Santa Rosa y Tito Nieves, además de decenas de personas que se acercaron a la nueva José “El Canario” Alberto Way.

"La familia celebrando los logros de uno de los nuestros. Felicito a El Canario, mi compadre, por el honor conferido. Este señor es uno de los hermanos que la música me regaló", dijo Santa Rosa.

Impacto del músico

Nueva Jersey y Nueva York han sido fundamentales en la carrera de José Alberto, lugares donde vivió momentos que marcaron su camino y que hoy, después de 50 años de trayectoria, mira con orgullo.

Justamente, el próximo 24 de octubre, el salsero celebrará en el Charles F. Dodge City Center de Pembroke Pines (Florida) sus 50 años de carrera con un concierto bailable acompañado por algunos de sus colegas como Eddy Herrera, Ramón Orlando, Maridalia, Pável y otros invitados.

La gira por su medio siglo subido a las tarimas incluye las ciudades de Santo Domingo, Cali, San Juan, Nueva York, Caracas, Lima, Ciudad de México y Cancún, entre otras.

Este hito en medio de la celebración de sus 50 años de carrera artística se suma a una serie de acontecimientos recientes como el premio Latin Grammy por su álbum “Rodando por el mundo”, en la categoría al Mejor Álbum Tropical Tradicional. Así, El Canario se convierte en el artista más galardonado en la historia de esa categoría desde el surgimiento del Grammy Latino, una distinción compartida con Israel López Cachao.

Temas
Te puede interesar

Lili Estefan y Raul de Molina hablan sobre impase en El Gordo y la Flaca

Londres da inicio a primera edición de festival que celebra al cine latino

Elton John vuelve a México con "Farewell Yellow Brick"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019.  video
VENEZUELA

Declaraciones: régimen de Delcy Rodríguez sacrifica inocentes para saldar vendettas internas de Diosdado Cabello

Un coche de ICE posicionado en la entrada del centro de detención.
INMIGRACIÓN

Procesos de inmigración no deben derivar en castigos según experto

El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.
POLÍTICA

Tras resolución de la OEA sobre Nicaragua, EEUU dice que "todas las opciones están sobre la mesa"

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, habla junto al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, durante una conferencia de prensa el 1 de julio de 2026 en Washington, D.C. El Departamento de Justicia celebró la conferencia de prensa para discutir los recientes avances en la investigación del departamento sobre la banda Tren de Aragua
SEGURIDAD

EEUU detiene a venezolano señalado de encabezar red financiera del Tren de Aragua

La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.
RECONOCIMIENTO

Reconocen trayectoria de Rosalía con el Premio Billboard Salón de la Fama 2026

Te puede interesar

Un coche de ICE posicionado en la entrada del centro de detención.
INMIGRACIÓN

Procesos de inmigración no deben derivar en castigos según experto

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Santiago Abascal. 
EXCLUSIVA

Santiago Abascal, líder de VOX y de Patriots Europa: "La Hispanidad es una gran obra de la que todos somos responsables"

Banderas y toallas con las imágenes del presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, y del senador de derecha y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, se exhiben para su venta en una calle de Brasilia el 30 de septiembre de 2026
BRASIL

Lula y Flávio Bolsonaro cierran campaña antes de las ajustadas elecciones del domingo

El economista Miguel Uribe, exsenador de Colombia y precursor del proyecto Liderazgo Valiente.
COLOMBIA

Miguel Uribe convierte el legado de su hijo Miguel Uribe Turbay en un proyecto de "Liderazgo Valiente"

Donald Trump, presidente de EEUU  video
RELACIONES

Trump sugiere la idea de instalar una base militar de EEUU en Venezuela