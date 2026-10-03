domingo 4  de  octubre 2026
POLÉMICA

Artista Baby Lores denuncia que le negaron la entrada a Cuba para ver a su madre enferma

Hasta el momento, no se ha difundido una explicación oficial de las autoridades de Cuba sobre las razones por las que se le impidió viajar

El cantante cubano Baby Lores.&nbsp;

El cantante cubano Baby Lores. 

Captura de pantalla/Instagram/@babyloresmusic
Por Sofía Calvo

MIAMI.- El artista cubano Baby Lores denunció este sábado que las autoridades de Cuba le impidieron ingresar a la isla cuando intentaba viajar de urgencia para visitar a su madre, quien permanece hospitalizada en estado grave y bajo cuidados intensivos.

El cantante, radicado en Miami, relató que compró un boleto, abordó el avión y se encontraba esperando el despegue cuando fue obligado a abandonar la aeronave. Según explicó, no recibió una justificación oficial sobre la decisión de impedirle el viaje.

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Denuncia

A través de sus redes sociales, Baby Lores vinculó lo ocurrido con las posiciones críticas que ha expresado públicamente en los últimos meses sobre la situación en Cuba. El intérprete aseguró que la medida se produce después de que decidió hablar sobre lo que considera actos de censura, abusos y represión en la isla.

“Me negaron la entrada al país donde nací”, expresó el cantante en su denuncia, en la que también cuestionó que se le impida regresar a Cuba en un momento especialmente delicado para su familia.

El episodio añade un nuevo capítulo a la relación de Baby Lores con las autoridades cubanas. El músico ha incrementado sus pronunciamientos críticos durante el último año y ha manifestado públicamente su respaldo a otros artistas que han enfrentado conflictos con el Gobierno de la isla.

Hasta el momento, no se ha difundido una explicación oficial de las autoridades cubanas sobre las razones por las que se le impidió viajar. La denuncia del artista vuelve a poner sobre la mesa las restricciones que han enfrentado figuras de la cultura cubana críticas del Gobierno y el impacto que estas medidas pueden tener incluso en circunstancias familiares de carácter urgente.

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