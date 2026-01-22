Disputa familiar de los Beckham genera avalancha de memes virales

El exfutbolista del Manchester United y de la selección inglesa de fútbol David Beckham y la diseñadora de moda inglesa Victoria Beckham posan junto a sus hijos Harper Beckham, Romeo Beckham y Cruz Beckham a su llegada para asistir al estreno mundial de la serie documental de tres partes Victoria Beckham en The Curzon Mayfair en Londres el 8 de octubre de 2025.

MIAMI.- La tensión familiar entre Brooklyn Beckham y sus padres, David Beckham y Victoria Beckham, ha alcanzado un nuevo nivel de exposición pública. Tras una serie de historias en Instagram donde el hijo mayor de la pareja acusó directamente a sus progenitores de boicotear su relación con Nicola Peltz, la conversación digital ha tomado un rumbo inesperado.

Lo que antes eran simples rumores de tabloide, ahora se ha transformado en un fenómeno visual masivo gracias al uso de herramientas generativas.

El núcleo del conflicto se centra en las declaraciones de Brooklyn sobre su boda celebrada en abril de 2022. El joven Beckham criticó abiertamente que su madre, Victoria Beckham, acaparara el protagonismo durante el primer baile de los recién casados, un momento que originalmente debía pertenecer exclusivamente a la pareja.

Según el relato de Brooklyn, esta interrupción fue percibida como un gesto inapropiado que marcó un punto de quiebre en la dinámica familiar.

Memes con IA

A raíz de estas confesiones, la comunidad de internet ha respondido con una oleada de contenido creado con inteligencia artificial. Aprovechando el auge tecnológico que se consolidó en 2025, miles de usuarios han generado videos hiperrealistas que buscan recrear la escena del "baile inapropiado" descrita por Brooklyn.

Lo que inició como un experimento cómico se ha convertido rápidamente en un fenómeno viral, llenando las redes sociales de memes que parodian la actitud de la diseñadora en la pista de baile.