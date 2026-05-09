sábado 9  de  mayo 2026
PREMIOS

El cine iberoamericano celebra al talento en los premios PLATINO XCARET

Como en las anteriores ediciones, el PLATINO a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción premiará al mejor largometraje iberoamericano del año

Premios Platino Xcaret.&nbsp;

Premios Platino Xcaret. 

Cortesía/H+M Communication
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Este sábado se celebra la gran fiesta de cine y el audiovisual iberoamericano: la XIII edición de los Premios PLATINO XCARET, una gala que tendrá lugar en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya, México.

Desde allí, aclamados profesionales pertenecientes al star-system de los 23 países de Iberoamérica desfilarán por la alfombra roja en un encuentro que conmemorará a las mejores producciones y profesionales que buscan alzarse con la prestigiosa estatuilla.

Lee además
El actor argentino Guillermo Francella.
CINE

Guillermo Francella, ícono del cine, recibe el Platino de Honor
El director mexicano Guillermo del Toro. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.
CINE

Guillermo del Toro recibe máximo reconocimiento del Instituto Británico de Cine

Como en las anteriores ediciones, el PLATINO a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción premiará al mejor largometraje iberoamericano del año, reconocimiento al que en esta edición aspiran Aún es de noche en Caracas (Marité Ugás y Mariana Rondón, México, Venezuela), Belén (Dolores Fonzi, Argentina), Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa, España), O Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil) y Sirât (Oliver Laxe, España).

De la misma manera, al Premio a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica postulan Anatomía de un instante (José Manuel Lorenzo, Alberto Rodríguez, Rafael Cobos y Fran Araújo, España), Chespirito: sin querer queriendo (México), El Eternauta (Bruno Stagnaro, Argentina) y Las muertas (Luis Estrada, México).

Por su parte, y como nueva categoría, competirán al PLATINO a Mejor Serie de Larga Duración las producciones Beleza Fatal (Raphael Montes, Brasil), La Promesa (Josep Cister Rubio, España), Sueños de Libertad (Beatriz Duque y Verónica Viñé, España) y Velvet: el nuevo imperio (Estados Unidos).

En las categorías actorales de largometraje podrán hacerse con el premio a Mejor Interpretación Masculina: Alberto San Juan (La Cena, España), Guillermo Francella (Homo Argentum, Argentina), Ubeimar Ríos Gómez (Un Poeta, Colombia) y Wagner Moura (O Agente Secreto, Brasil). Las finalistas al galardón a Mejor Interpretación Femenina son Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz (Los Domingos, España), Dolores Fonzi (Belén, Argentina) y Natalia Reyes (Aún es de noche en Caracas, México, Venezuela).

Paralelamente, Álvaro Morte (Anatomía de un instante, España), Javier Cámara (Yakarta, España), Leonardo Sbaraglia (Menem, Argentina) y Ricardo Darín (El Eternauta, Argentina) aspirarán a conseguir el galardón de Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie; mientras que Candela Peña (Furia, España), Carla Quílez (Yakarta, España), Griselda Siciliani (Envidiosa (Temporada 2), Argentina) y Paulina Gaitán (Las muertas, México) son las nominadas a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie.

En la categoría de Mejor Dirección, los nominados son: Alauda Ruiz de Azúa (Los Domingos, España), Dolores Fonzi (Belén, Argentina), Kleber Mendonça Filho (O agente secreto, Brasil) y Oliver Laxe (Sirât, España). De entre los creadores de Miniserie o Teleserie, aspiran al PLATINO Bruno Stagnaro (El Eternauta, Argentina), José Manuel Lorenzo, Alberto Rodríguez, Rafael Cobos y Fran Araújo (Anatomía de un instante, España), Mariano Varela y Ariel Winograd (Menem, Argentina) y Rodrigo Guerrero (Estado de fuga: 1986, Colombia).

La Gala, presentada por Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo, contará también con la concesión del Premio PLATINO de Honor al actor argentino Guillermo Francella, que además de su nominación este año a Mejor Interpretación Masculina por Homo Argentum, acumula ya dos Premios PLATINO, uno a Mejor Interpretación Masculina por su papel como Arquímedes Puccio en El Clan, en 2016, y otro como Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por El Encargado, en 2003.

La música será uno de los ingredientes fundamentales de esta decimotercera edición de los Premios PLATINO XCARET y destacará con la fusión de ritmos y la actuación musical de artistas internacionales, tales como Camilo (Colombia), Manuel Carrasco (España), María Becerra (Argentina) y Tony Grox & Lucycalys (España).

Invitados

La celebración contará también con la presencia de los ganadores que se dieron a conocer el pasado 16 de abril y que hoy fueron premiados en una Ceremonia de Apertura celebrada en Salón Ahaú 5 del Hotel Xcaret México 2. Este encuentro fue presentado por Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo y contó la presencia de Enrique Cerezo, Presidente de EGEDA. Entre los premiados asistentes se encuentran: Alejandro Brodersohn, Alejandro Parysow, Andrea Pietra, César Troncoso, Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol (El Eternauta); Álvaro Cervantes (Sorda), Ana López-Puigcerver (El cautivo); Camila Pláate, Dolores Fonzi y Leticia Cristi (Belén); Daniel de Zayas, Fernando García y Pepe Domínguez del Olmo (Anatomía de un instante); Eduardo Serrano, Tomaz Alves Souza y Mateus Alves (O agente secreto); Laia Casanovas y Pep Claret (Sirât), y Marcos Cáceres y Dolores Giménez (Menem).

Junto a ellos, también desfilarán por la alfombra roja, presentada por Carolina Ramírez y Lourdes Stephen, artistas como Ana Claudia Talancón, Annette Cuburu, Agustina de Palma, Carolina Acevedo, Carolina Miranda, Chiara Parravicini, Diana Bovio, Evaluna, Geraldine Bazán, Enrique Arce, Grettell Valdez, Iván Amozurrutia, Javier Jattin, María Elisa Camargo, Mabel Moreno, Malena González, Manuel Mendrano, Pablo Cruz, Regina Pavón, Rodrigo Candamil, Simone Susina y Sofía Aragón.

La Gala podrá ser vista en las televisiones América TV (Argentina), Canal Brasil (Brasil), Canal Bolivia TV (Bolivia), Canal 5 (Uruguay), Canal 6 (Costa Rica), Canal 11 (Nicaragua), Canal 12 (El Salvador), Canal 13 (Guatemala), Canal 22 (México), Caracol – HD2 (Colombia), Global TV (Perú), La 2 de RTVE (España), RTS (Ecuador), RPC (Panamá), Telesistema (República Dominicana), ) TNT (Latinoamérica y Caribe, excepto Puerto Rico), Trece (Paraguay), Uchile TV (Chile), Universo y Telemundo (Estados Unidos y Puerto Rico), Venevisión (Venezuela), VTV (VICA) Canal 9 (Honduras) y en la plataforma SmartPLATINO (smartplatino.tv).

Así se pondrá el broche final a la Semana PLATINO XCARET, durante la cual Xcaret, Quintana Roo, se ha llenado de actividades como la Ceremonia de Apertura, donde se premiaron 21 categorías correspondientes a los largometrajes y las producciones seriadas; la rueda de prensa con Guillermo Francella a propósito de su PLATINO de Honor, el junket con nominados, entregadores y otras personalidades relevantes del audiovisual y la cultura iberoamericana o el Foro de Financiación, que contará con la presencia de Enrique Cerezo, Presidente de EGEDA, Carmen Páez, Subsecretaria del Ministerio de Cultura de España; Mauricio Durán, Presidente de CANACINE (México) y Marcos Constandse, Vicepresidente de Administración y Finanzas, Grupo Xcaret, México.

Temas
Te puede interesar

En imágenes: Estos son los primeros ganadores en los Premios Platino 2026

Festival de Cannes inicia repleto de estrellas y con un toque español

Renny Harlin y Gene Simmons sacuden las salas de cine con "Deep Water"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida tras la firma este viernes en Miami de la nueva ley HB 905, en el Museo de la Brigada 2506.
PRESIÓN POLÍTICA

DeSantis firma en Miami ley que endurece restricciones contra Cuba y otros regímenes señalados por Florida

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio habla a periodistas en la Casa Blanca.
ANáLISIS

¿Cumpliría el régimen de Irán un acuerdo con EEUU?

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Sin Maduro, Delcy Rodríguez busca blindar su poder con figuras "frescas"

Un gran buque de carga se observa detrás de las embarcaciones de migrantes apiladas en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, en el archipiélago de las Islas Canarias, España, el 6 de mayo de 2026. Un crucero afectado por un brote de hantavirus atracará en un plazo de tres días en Granadilla, en la isla de Tenerife, según anunció hoy el ministro de Sanidad español, a pesar de la oposición del gobierno regional de Canarias. Se pondrá en marcha un sistema conjunto de evaluación sanitaria y evacuación para repatriar a todos los pasajeros, salvo que su estado de salud lo impida, declaró el ministro de Sanidad durante una rueda de prensa.
MEDIDAS

La OMS reconoce que la cepa del hantavirus registrada en el crucero "es grave"

El actor Justin Baldoni asiste al estreno de It Ends With Us en Nueva York en el AMC Lincoln Square Theater, el 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Nueva York.  
CELEBRIDADES

Aseguran que Justin Baldoni está enfocado en un nuevo comienzo

Te puede interesar

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Sin Maduro, Delcy Rodríguez busca blindar su poder con figuras "frescas"

Por María Inés Lombardi
Edificio del poderoso conglomerado militar cubano Gaesa, en La Habana, Cuba. 
CUBA

Rubio afirma que los ingresos de Gaesa no benefician a los cubanos, se avecinan más sanciones contra el régimen

El portaaviones USS George H.W. Bush (CVN 77) se encuentra entre el gran contingente de buques de guerra, aviones y personal de EEUU que están haciendo cumplir el bloqueo naval contra Irán.
¿Escalada del conflicto?

Irán sigue sin responder última propuesta de EEUU y amenaza con atacar instalaciones estadounidenses

Crucero navegando. Imagen referencial.
VIRUS

Reportan a más de 100 personas enfermas con norovirus en un crucero que zarpó de Florida

Alejandro Fernández actúa en el escenario durante el 37º Premio lo nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida. 
MÚSICA

Estos son los artistas que cantarán en la ceremonia de apertura del Mundial 2026