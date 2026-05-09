El cine iberoamericano celebra al talento en los premios PLATINO XCARET

MIAMI.- Este sábado se celebra la gran fiesta de cine y el audiovisual iberoamericano: la XIII edición de los Premios PLATINO XCARET , una gala que tendrá lugar en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya, México.

Desde allí, aclamados profesionales pertenecientes al star-system de los 23 países de Iberoamérica desfilarán por la alfombra roja en un encuentro que conmemorará a las mejores producciones y profesionales que buscan alzarse con la prestigiosa estatuilla.

Como en las anteriores ediciones, el PLATINO a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción premiará al mejor largometraje iberoamericano del año, reconocimiento al que en esta edición aspiran Aún es de noche en Caracas (Marité Ugás y Mariana Rondón, México, Venezuela), Belén (Dolores Fonzi, Argentina), Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa, España), O Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil) y Sirât (Oliver Laxe, España).

De la misma manera, al Premio a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica postulan Anatomía de un instante (José Manuel Lorenzo, Alberto Rodríguez, Rafael Cobos y Fran Araújo, España), Chespirito: sin querer queriendo (México), El Eternauta (Bruno Stagnaro, Argentina) y Las muertas (Luis Estrada, México).

Por su parte, y como nueva categoría, competirán al PLATINO a Mejor Serie de Larga Duración las producciones Beleza Fatal (Raphael Montes, Brasil), La Promesa (Josep Cister Rubio, España), Sueños de Libertad (Beatriz Duque y Verónica Viñé, España) y Velvet: el nuevo imperio (Estados Unidos).

En las categorías actorales de largometraje podrán hacerse con el premio a Mejor Interpretación Masculina: Alberto San Juan (La Cena, España), Guillermo Francella (Homo Argentum, Argentina), Ubeimar Ríos Gómez (Un Poeta, Colombia) y Wagner Moura (O Agente Secreto, Brasil). Las finalistas al galardón a Mejor Interpretación Femenina son Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz (Los Domingos, España), Dolores Fonzi (Belén, Argentina) y Natalia Reyes (Aún es de noche en Caracas, México, Venezuela).

Paralelamente, Álvaro Morte (Anatomía de un instante, España), Javier Cámara (Yakarta, España), Leonardo Sbaraglia (Menem, Argentina) y Ricardo Darín (El Eternauta, Argentina) aspirarán a conseguir el galardón de Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie; mientras que Candela Peña (Furia, España), Carla Quílez (Yakarta, España), Griselda Siciliani (Envidiosa (Temporada 2), Argentina) y Paulina Gaitán (Las muertas, México) son las nominadas a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie.

En la categoría de Mejor Dirección, los nominados son: Alauda Ruiz de Azúa (Los Domingos, España), Dolores Fonzi (Belén, Argentina), Kleber Mendonça Filho (O agente secreto, Brasil) y Oliver Laxe (Sirât, España). De entre los creadores de Miniserie o Teleserie, aspiran al PLATINO Bruno Stagnaro (El Eternauta, Argentina), José Manuel Lorenzo, Alberto Rodríguez, Rafael Cobos y Fran Araújo (Anatomía de un instante, España), Mariano Varela y Ariel Winograd (Menem, Argentina) y Rodrigo Guerrero (Estado de fuga: 1986, Colombia).

La Gala, presentada por Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo, contará también con la concesión del Premio PLATINO de Honor al actor argentino Guillermo Francella, que además de su nominación este año a Mejor Interpretación Masculina por Homo Argentum, acumula ya dos Premios PLATINO, uno a Mejor Interpretación Masculina por su papel como Arquímedes Puccio en El Clan, en 2016, y otro como Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por El Encargado, en 2003.

La música será uno de los ingredientes fundamentales de esta decimotercera edición de los Premios PLATINO XCARET y destacará con la fusión de ritmos y la actuación musical de artistas internacionales, tales como Camilo (Colombia), Manuel Carrasco (España), María Becerra (Argentina) y Tony Grox & Lucycalys (España).

Invitados

La celebración contará también con la presencia de los ganadores que se dieron a conocer el pasado 16 de abril y que hoy fueron premiados en una Ceremonia de Apertura celebrada en Salón Ahaú 5 del Hotel Xcaret México 2. Este encuentro fue presentado por Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo y contó la presencia de Enrique Cerezo, Presidente de EGEDA. Entre los premiados asistentes se encuentran: Alejandro Brodersohn, Alejandro Parysow, Andrea Pietra, César Troncoso, Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol (El Eternauta); Álvaro Cervantes (Sorda), Ana López-Puigcerver (El cautivo); Camila Pláate, Dolores Fonzi y Leticia Cristi (Belén); Daniel de Zayas, Fernando García y Pepe Domínguez del Olmo (Anatomía de un instante); Eduardo Serrano, Tomaz Alves Souza y Mateus Alves (O agente secreto); Laia Casanovas y Pep Claret (Sirât), y Marcos Cáceres y Dolores Giménez (Menem).

Junto a ellos, también desfilarán por la alfombra roja, presentada por Carolina Ramírez y Lourdes Stephen, artistas como Ana Claudia Talancón, Annette Cuburu, Agustina de Palma, Carolina Acevedo, Carolina Miranda, Chiara Parravicini, Diana Bovio, Evaluna, Geraldine Bazán, Enrique Arce, Grettell Valdez, Iván Amozurrutia, Javier Jattin, María Elisa Camargo, Mabel Moreno, Malena González, Manuel Mendrano, Pablo Cruz, Regina Pavón, Rodrigo Candamil, Simone Susina y Sofía Aragón.

La Gala podrá ser vista en las televisiones América TV (Argentina), Canal Brasil (Brasil), Canal Bolivia TV (Bolivia), Canal 5 (Uruguay), Canal 6 (Costa Rica), Canal 11 (Nicaragua), Canal 12 (El Salvador), Canal 13 (Guatemala), Canal 22 (México), Caracol – HD2 (Colombia), Global TV (Perú), La 2 de RTVE (España), RTS (Ecuador), RPC (Panamá), Telesistema (República Dominicana), ) TNT (Latinoamérica y Caribe, excepto Puerto Rico), Trece (Paraguay), Uchile TV (Chile), Universo y Telemundo (Estados Unidos y Puerto Rico), Venevisión (Venezuela), VTV (VICA) Canal 9 (Honduras) y en la plataforma SmartPLATINO (smartplatino.tv).

Así se pondrá el broche final a la Semana PLATINO XCARET, durante la cual Xcaret, Quintana Roo, se ha llenado de actividades como la Ceremonia de Apertura, donde se premiaron 21 categorías correspondientes a los largometrajes y las producciones seriadas; la rueda de prensa con Guillermo Francella a propósito de su PLATINO de Honor, el junket con nominados, entregadores y otras personalidades relevantes del audiovisual y la cultura iberoamericana o el Foro de Financiación, que contará con la presencia de Enrique Cerezo, Presidente de EGEDA, Carmen Páez, Subsecretaria del Ministerio de Cultura de España; Mauricio Durán, Presidente de CANACINE (México) y Marcos Constandse, Vicepresidente de Administración y Finanzas, Grupo Xcaret, México.