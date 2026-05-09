Adriana Paniagua: "La belleza florece en la maternidad"

MIAMI.- Hubo un tiempo en que para Adriana Paniagua el éxito se medía en coronas, pasarelas y reconocimientos internacionales. Hoy, ese concepto ha cambiado de forma radical: se mide en abrazos, en noches sin dormir, en aprendizajes silenciosos y en la capacidad de amar sin condiciones.

En esta etapa de su vida, la popular reina de belleza, empresaria y figura pública celebra el Día de las Madres desde un lugar mucho más profundo. Casada desde 2019 con el empresario nicaragüense Francisco Zavala, y madre de dos pequeños, Francisco José (4) y Felipe Andrés (2), Paniagua transita una transformación que, según confesó durante esta entrevista, ninguna corona pudo anticipar.

“Antes celebraba el Dia de la Madre admirando a mi mamá. Hoy lo vivo en carne propia, con más conciencia, y entendiendo que no tengo que ser perfecta, sino amar sin condiciones y dar lo mejor de mí cada día”, dijo la empresaria y filántropa a DIARIO LAS AMÉRICAS.

El éxito, reinventado desde casa

Durante años, su imagen estuvo asociada al brillo, la disciplina estética y la competencia. Sin embargo, la maternidad le obligó a replantear prioridades.

“Antes el éxito eran los logros externos e individuales, hoy es tener una vida balanceada en la que mis hijos se sientan amados, y poder crecer profesionalmente sin dejar en segundo plano a mi familia. Pero al convertirme en mamá, para mí ahora el concepto de éxito es tener una vida balanceada. Hoy puedo decir que el éxito es colectivo, está ligado a la estabilidad, y tiene que ver que los logros de mi esposo, de mis hijos, y los míos propios”, reflexionó la Miss Mundo Nicaragua 2013 y Miss Nicaragua 2018.

Y esta frase no es menor, ya que en una cultura que muchas veces empuja a las mujeres a “tenerlo todo”, Paniagua propone una visión más honesta: “el equilibrio no es perfecto, es flexible”.

“La clave de todo lo que uno hace es priorizar con amor. Por eso pienso que ninguna mujer debería enfrentar la maternidad sola, y por eso agradezco tanto el apoyo que tengo como madre, porque la ayuda del entorno lo es todo”, subrayó Paniagua, quien reconoció el rol fundamental de su esposo, su familia, y su círculo cercano.

Lecciones fuera de las pasarelas

Si algo ha marcado el camino de Paniagua es el contraste entre el mundo de la perfección estética y la realidad cruda, vulnerable y profundamente humana de su país, por eso la empresaria y filántropa trabaja por impulsar emprendimientos de moda latina y nica, el real estate, además de apoyar a la comunidad de nicaragüense en Miami a través de proyectos como Nicas en el Extranjero, plataforma en la que visibiliza los proyectos y sueños de sus paisanos en el mundo entero.

“Creo que la maternidad ha sido clave en los proyectos que hoy escojo. Y es que mis hijos me enseñan cada día a ser más humilde, a soltar el control, a pedir perdón y volver a empezar. Y en este sentido ya no me interesa proyectar perfección, sino abrazar mi imperfección como parte del crecimiento”, dijo.

“He tenido que dejar el miedo al qué dirán, y vivir más desde el amor que desde la presión”, reconoció la empresaria, quien afirma que la maternidad la volvió “más fuerte y sensible”.

“Me siento más fuerte porque soy capaz de todo por mis hijos, y más sensible porque amo más profundo y veo la vida con más gratitud”.

Y ese contraste define su nueva identidad: una mujer que lidera, trabaja y emprende, pero también una madre que se permite sentir, fallar y recomenzar.

“Las madres sabemos que la belleza nace desde adentro. Por eso hoy la belleza para mi es autenticidad. No se trata de cómo te ves o te ven, sino de cómo te sentís”, dijo.

“Quiero ser una mamá presente, amorosa y real. Que mis hijos puedan contarme todo sin miedo. Una madre que escucha, que se equivoca, pero que siempre vuelve a empezar”, añadió.

¿Hay algo de tu infancia o de tu propia madre que hoy entiendes mejor gracias a la maternidad? - le preguntamos.

“¡Muchísimo! Creo que cuando era joven no entendía muchas cosas. Por ejemplo, la sabiduría de sus consejos, su sacrificio, su amor incondicional. Hoy en día que soy madre entiendo que siempre dio lo mejor para mí. Que siempre estuvo ahí para mí”.

Un legado más allá de la imagen

Hoy, las decisiones profesionales de Adriana Paniagua han dejado de girar en torno a la visibilidad o al reconocimiento externo. La mujer, que alguna vez fue símbolo de perfección en escenarios internacionales, ahora mide su impacto desde un lugar más íntimo y trascendente: el propósito.

“Elijo proyectos que se alineen con mis valores y que me representen como mamá y como persona”, aseguró. Y mirando hacia el futuro, su visión es clara: “Quiero construir una vida con propósito, donde mis hijos crezcan viendo amor, respeto resiliencia, y dejar un impacto positivo en la comunidad latina y nica que tanto me ha honrado representar”.

En el Día de las Madres, la historia de Adriana Paniagua deja de ser la de una reina de belleza para convertirse en la de una mujer real, imperfecta y en constante evolución. Una mujer que entendió que el verdadero poder no está en sostener una imagen, sino en atreverse a transformarla.

Porque al final, hay títulos que se entregan en un escenario, pero los más importantes, los que realmente trascienden, se construyen en casa, en silencio, en el amor cotidiano que no se aplaude, pero lo cambia todo.

“La maternidad me obligó a mirarme sin filtros, por decirlo de alguna manera, y ahí encontré mi versión más auténtica. Por eso hoy no me interesa ser una mujer perfecta, me interesa ser una mamá presente que deje huella en el corazón de sus hijos”.