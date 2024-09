Documental sobre el viaje de una migrante venezolana llega al sur de Florida

Flyer del documental "The Miami Kids and the Maya".

MIAMI.- Tras recibir varios reconocimientos, el documental The Miami Kids and the Maya (Los niños de Miami y los Maya) -dirigido por la joven cineasta Victoria Alonso Noujaim- se estrenará en el sur de Florida el 26 de septiembre en las instalaciones del Kravis Center, en West Palm Beach.

Sobre el documental

De acuerdo con Independent Shorts Awards, The Miami Kids and the Maya sigue el viaje de Victoria, una migrante venezolana, mientras descubre una poderosa historia de resiliencia, esperanza y renacimiento cultural en medio del telón de fondo del genocidio maya-guatemalteco. El camino de Victoria la lleva al corazón del Centro Maya de Guatemala y a Saltt, un notable club de secundaria dedicado a preservar la herencia Maya y apoyar a las familias desplazadas.

Mientras se une a familias mayas que, como ella, han buscado refugio en los Estados Unidos, Victoria se embarca en una búsqueda para desentrañar las verdades históricas detrás de este trágico capítulo. A través de relatos de primera mano de sobrevivientes como Natividad y Olga, The Miami Kids and the Maya revela las desgarradoras historias de la migración forzada y el espíritu perdurable de aquellos que han superado adversidades inimaginables.

"Este convincente documental también nos presenta las diversas perspectivas de personas como el sacerdote protestante irlandés Frank O'Loughlin, el fotógrafo sueco Ulf Aneer y el apasionado activista Gamwell. A través de sus ojos, obtenemos una comprensión más profunda de las luchas que enfrentan los trabajadores indocumentados, arrojando luz sobre las injusticias que padecen a diario", reseñó Independent Shorts Awards

"En última instancia, ofrece un mensaje de esperanza y unidad, destacando el papel vital desempeñado por el Centro Maya y el programa Saltt en el fomento de un sentido de pertenencia y orgullo cultural entre la comunidad maya desplazada. La poderosa conclusión de la película emite un conmovedor llamado a la acción: replicar el programa Saltt y extender su impacto transformador a otras comunidades marginadas en todo Estados Unidos", enfatizó el festival en Los Ángeles.

La proyección de The Miami Kids and the Maya el 26 de septiembre en el Kravis Center (701 Okeechobee Blvd, West Palm Beach, FL 33401), iniciará a las 6:30 p.m. Para mayor información, se puede ingresar a www.kravis.org/gdpr.