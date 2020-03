Documental de Travis Scott revela que retomó su relación con Kylie Jenner

09 de marzo de 2020 - 16:03

El rapero acaba de estrenar el documental de Netflix 'Look Mom I Can Fly', protagonizado por él, y en el que aparece junto a la hermana menor de Kim Kardashian. Los televidentes comenta que a la pareja se le ve más asentada, que en una ocasión comentaron que la llegada de Stormi fue muy rápida, y no tuvieron tiempo de consolidarse como pareja y luego, ser padres