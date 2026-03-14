Dolly Parton comparte actualización sobre su estado de salud

Dolly Parton arriba a la 57 edición de los Premios de la Academia de la Música Country.

MIAMI.- Dolly Parton compartió que se está cuidando mucho a raíz de algunas preocupaciones de salud , tras el fallecimiento de su esposo, Carl Thomas Dean. Parton habló abiertamente sobre su salud y su proceso de duelo durante un discurso inaugural pronunciado durante la apertura de su parque temático, Dollywood.

La temporada de este año marca la 41.ª desde la inauguración del parque temático en Tennessee.

"No he estado de gira, como ya saben. He tenido algunos pequeños problemas de salud, y nos estamos ocupando bien de ellos", comentó la cantante, según se aprecia en las imágenes del discurso compartidas por WVLT 8.

"Terminé un poco desgastada y agotada, sumida en el duelo por Carl y por muchas otras pequeñas cosas que estaban sucediendo", comentó el icono de la música country, haciendo referencia a la pérdida de su marido, con quien estuvo casada durante 58 años antes de su fallecimiento el 3 de marzo de 2025, a los 82 años.

Agregó que llegó un punto en el que sintió la necesidad de reconstruirse a sí misma: espiritual, emocional y físicamente.

Tras bromear diciendo que sus seguidores no deberían confundir al presidente de la compañía Dollywood, Eugene Naughton —con quien compartió el escenario—, con su nuevo esposo, confirmó que no está saliendo con nadie desde la muerte de Dean.

"Creo que Carl Dean me está esperando. Si yo apareciera ante las puertas del cielo con otra persona, no le gustaría nada. Diría: "¿Quién es ese cabroncete? Déjalo fuera de las puertas", añadió con su usual sentido del humor.

Breve enfermedad

Dean se casó con la leyenda de la música country en 1966, pero se mantuvo alejado de los reflectores a lo largo de su matrimonio. Nunca asistió a eventos públicos junto a su esposa, y la cantante compartió apenas un puñado de fotografías de él a lo largo de los años.

La leyenda de Nashville pospuso su residencia en Las Vegas debido a una enfermedad no especificada en octubre de 2025, aunque a principios de septiembre de ese mismo año había mencionado que venía sufriendo problemas con cálculos renales.

Parton anunció que pospondría las actuaciones casi un año para centrarse en su salud.