domingo 17  de  mayo 2026
BELLEZA

Conozca un nuevo espacio en Miami para el bienestar

La especialista cubana Nadia García fusiona rehabilitación física, energía espiritual y bienestar emocional en un concepto que apuesta por sanar desde adentro hacia afuera

La especialista cubana Nadia García.

La especialista cubana Nadia García.

Cortesía/ Nadia García
Diario las Américas | CAMILA MENDOZA
Por CAMILA MENDOZA

MIAMI.- En una ciudad obsesionada con la perfección estética, donde los tratamientos de belleza muchas veces se enfocan únicamente en lo superficial, la cubana Nadia García está construyendo algo distinto: un espacio donde el bienestar físico, emocional y energético convergen como parte de una misma experiencia de sanación.

Desde Miami, García ha dado vida a ‘Inhale, Exhale & Relax’, un concepto que trasciende los faciales y masajes tradicionales para convertirse en un ritual de conexión interior. Su propuesta mezcla conocimientos de terapia física, rehabilitación, estética, enfermería y técnicas holísticas con prácticas espirituales como Reiki, alineación de chakras, cuencos tibetanos y el uso energético de cristales.

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“Muchas personas llegan buscando verse mejor, pero terminan descubriendo que también necesitaban sanar emocionalmente, liberar tensiones o reencontrarse consigo mismas”, expresó García en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS, quien añade que “la belleza real comienza cuando el cuerpo, la mente y la energía entran en equilibrio”.

Sobre Nadia García

Con formación en terapia física y experiencia en rehabilitación, masajes terapéuticos, asistencia médica, estética y enfermería, Nadia asegura que su visión nació precisamente al observar cómo muchas dolencias físicas estaban profundamente ligadas al estrés, la ansiedad, el agotamiento emocional y los bloqueos energéticos.

Su estudio, inspirado en la filosofía inhale, exhale & relax, apuesta por una belleza consciente y personalizada. Allí, tratamientos como limpiezas faciales profundas, drenajes linfáticos, cavitación o lipoláser se complementan con aromaterapia, Reiki facial, sonidos vibracionales y terapias energéticas destinadas a restaurar la armonía integral del cuerpo.

Nadia García insiste en devolverle profundidad al concepto de bienestar
Nadia García insiste en devolverle profundidad al concepto de bienestar.

Nadia García insiste en devolverle profundidad al concepto de bienestar.

Pero detrás de la técnica también existe una fuerte dimensión espiritual.

García asegura haber vivido desde temprana edad experiencias intuitivas y sueños premonitorios que marcaron profundamente su camino personal. Con el tiempo, comenzó a estudiar distintas corrientes de sanación energética y espiritualidad, incluyendo la Kabalah, integrando esas enseñanzas a su práctica profesional.

“No creo en separar el cuerpo del alma”, afirmó. “Nuestro cuerpo habla constantemente. Muchas veces una tensión, un cansancio extremo o incluso la piel reflejan emociones que no hemos trabajado”.

En una época donde el autocuidado se ha convertido en tendencia global, Nadia insiste en devolverle profundidad al concepto de bienestar. Para ella, no se trata únicamente de verse bien en una fotografía o alcanzar estándares irreales de perfección, sino de crear espacios donde las personas puedan detenerse, respirar y reconectarse con su esencia.

“Vivimos acelerados, agotados emocionalmente y desconectados de nosotros mismos. Mi misión es que cada persona que entre aquí salga sintiéndose más ligera, tranquila y alineada consigo misma”, finalizó.

Para más información llame al (786) 222-1115, visite 429 Hialeah Dr, Ste 29, en Hialeah, o escriba a [email protected].

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