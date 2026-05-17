domingo 17  de  mayo 2026
ESCENA

Obra convierte la nostalgia venezolana en un abrazo musical en Miami

Con una puesta en escena sencilla pero cargada de verdad emocional, el musical "Nuclear" logra que la gaita zuliana transforme el frío de Finlandia en calor de hogar

Gustavo Finol, Simon Ruiz y Monica Quintero, en una escena de la obra Nuclear.

Gustavo Finol, Simon Ruiz y Monica Quintero, en una escena de la obra Nuclear.

Cortesía/ Producción Nuclear
Escena de la pieza teatral Nuclear.

Escena de la pieza teatral Nuclear.

Cortesía/ Producción Nuclear
Diario las Américas | CAMILA MENDOZA
Por CAMILA MENDOZA

MIAMI.- Hay obras que deslumbran por sus grandes escenografías; y hay otras, mucho más complejas y valiosas, que logran estremecer únicamente con la verdad humana que ocurre sobre el escenario. Eso precisamente sucede con ‘Nuclear’, una propuesta íntima, profundamente venezolana, y emocionalmente honesta que convierte la nostalgia migrante en música y humor a través de las actuaciones de Simón Ruiz, vocalista de la famosa agrupación venezolana CAIBO; Gustavo Finol y Mónica Quintero.

Buscando honrar cada silencio y nota musical que representa el peso emocional de quienes han tenido que reconstruirse lejos de casa, logra entregar interpretaciones sentidas, cálidas, humanas, y capaces de hacer reír y reflexionar al público.

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Por otra parte, ‘Nuclear’ destaca por la fuerza vocal y emocional con la que la gaita zuliana abraza toda la narrativa. Y es que la música no aparece como acompañamiento, sino como refugio, identidad y hogar.

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Sobre la trama

Ambientada al norte de Europa, la obra narra la intensa relación entre Caque y Arístides, dos primos maracuchos que emigraron a Finlandia para trabajar como ingenieros en una planta nuclear. Entre tensiones, choques culturales y heridas del pasado, ambos mantienen una relación conflictiva hasta la llegada de Susej, también zuliana de pura cepa, quien les sacude la vida y los obliga a enfrentarse con lo que dejaron atrás.

Con el fin de recordarnos que emigrar no solo significa cambiar de país, sino aprender a sobrevivir emocionalmente en la distancia, la música venezolana -en este caso la gaita- termina siendo honrada como un abrazo emocional que cobija la memoria y el corazón de quien emigra.

Bajo la producción de Tiranube Entertainment y la dirección de Jackie Briceño, Nuclear es una pieza que no busca ser solo una representación de teatro musical, sino un abrazo a la identidad zuliana y una carta de amor al migrante.

Nuclear, funciones hasta el 17 de mayo en Teatro Miami, 7265 NW 74th St, Suite 2, en Medley. Para más información visita www.chinitanuclear.com

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