Obra convierte la nostalgia venezolana en un abrazo musical en Miami

MIAMI.- Hay obras que deslumbran por sus grandes escenografías; y hay otras, mucho más complejas y valiosas, que logran estremecer únicamente con la verdad humana que ocurre sobre el escenario. Eso precisamente sucede con ‘Nuclear’, una propuesta íntima, profundamente venezolana, y emocionalmente honesta que convierte la nostalgia migrante en música y humor a través de las actuaciones de Simón Ruiz, vocalista de la famosa agrupación venezolana CAIBO; Gustavo Finol y Mónica Quintero.

Buscando honrar cada silencio y nota musical que representa el peso emocional de quienes han tenido que reconstruirse lejos de casa, logra entregar interpretaciones sentidas, cálidas, humanas, y capaces de hacer reír y reflexionar al público.

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Por otra parte, ‘Nuclear’ destaca por la fuerza vocal y emocional con la que la gaita zuliana abraza toda la narrativa. Y es que la música no aparece como acompañamiento, sino como refugio, identidad y hogar.

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Sobre la trama

Ambientada al norte de Europa, la obra narra la intensa relación entre Caque y Arístides, dos primos maracuchos que emigraron a Finlandia para trabajar como ingenieros en una planta nuclear. Entre tensiones, choques culturales y heridas del pasado, ambos mantienen una relación conflictiva hasta la llegada de Susej, también zuliana de pura cepa, quien les sacude la vida y los obliga a enfrentarse con lo que dejaron atrás.

Con el fin de recordarnos que emigrar no solo significa cambiar de país, sino aprender a sobrevivir emocionalmente en la distancia, la música venezolana -en este caso la gaita- termina siendo honrada como un abrazo emocional que cobija la memoria y el corazón de quien emigra.

Bajo la producción de Tiranube Entertainment y la dirección de Jackie Briceño, Nuclear es una pieza que no busca ser solo una representación de teatro musical, sino un abrazo a la identidad zuliana y una carta de amor al migrante.

Nuclear, funciones hasta el 17 de mayo en Teatro Miami, 7265 NW 74th St, Suite 2, en Medley. Para más información visita www.chinitanuclear.com