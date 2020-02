Domingo revisa su disculpa, España cancela más actuaciones

“Mi disculpa fue sincera y de todo corazón, a cualquier colega al que pueda haber herido de alguna manera por cualquier cosa que haya dicho o hecho", escribió. “Pero sé lo que no he hecho y lo negaré nuevamente. Nunca me he comportado agresivamente con nadie y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie”.

En su declaración del martes, Domingo había dicho que respetaba a las mujeres que se habían pronunciado, y “quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones y he crecido a partir de esta experiencia”.

La vocera de Domingo, Nancy Seltzer, no hizo comentarios cuando se le preguntó cómo debían conciliarse ambas declaraciones.

Dos de las acusadoras de Domingo, las cantantes de ópera Patricia Wulf y Ángela Turner Wilson, calificaron la revocación de su disculpa como “extremadamente insultante".

“El mundo sabe que él es culpable de su comportamiento predatorio y aun así, él sigue negando que nos manoseó y nos hizo proposiciones y tomó represalias en contra nuestra cuando rechazamos sus avances”, dijeron Wulf y Wilson en un comunicado conjunto emitido por su abogada.

Domingo hizo su declaración inicial en respuesta a los hallazgos de una investigación del sindicato estadounidense que representa a los cantantes de ópera, en la que se halló que el astro se había comportado inapropiadamente a lo largo de dos décadas cuando desempeñó cargos directivos en la Ópera Nacional de Washington y la Ópera de Los Angeles (LA Opera).

Sus palabras desataron una reacción negativa en España, que se convirtió en el primer país de Europa que canceló actuaciones del superastro desde que las denuncias de acoso sexual de Wulf, Wilson y otras muchas mujeres salieron a la luz en dos reportajes de The Associated Press.

El jueves, la principal ópera de Madrid, el Teatro Real, dijo que había programado una reunión para decidir qué hacer con las cinco presentaciones de Domingo programadas para mayo, pero el cantante optó por retirarse él mismo. La institución agregó que “se reafirma en su política de tolerancia cero ante los acosos y abusos de toda índole, y en su permanente solidaridad con las víctimas”.

El anuncio se produjo mientras otras instituciones públicas y teatros de España rompían lazos con el cantante de 79 años, un hijo nativo que por años había sido fuente de orgullo para muchos en el país.

Muchos comentaristas, políticos y artistas en España habían defendido a Domingo, al igual que muchos teatros alrededor Europa, incluso mientras compañías en Estados Unidos cancelaban sus actuaciones y rompían lazos con el tenor a raíz de las denuncias de acoso.

El primero en actuar en España fue el mismo gobierno. El miércoles, el Ministerio de Cultura español anunció la cancelación de dos presentaciones de Domingo a mediados de mayo en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Indicó que lo hacía “en solidaridad con las mujeres afectadas” para oponerse al acoso sexual, dada la seriedad del asunto.

Una asociación musical en la ciudad española de Úbeda anunció que cancelaría el concierto de Domingo previsto para el tres de mayo a la vista de “los acontecimientos informativos” de esta semana, y el Palau de les Arts, una ópera de vanguardia financiada con fondos públicos en la ciudad de Valencia, en el este del país, dijo que “en coherencia con los valores que sustentan... (la) institución”, retirará el nombre del tenor de su popular programa de entrenamiento para cantantes de ópera y descartó futuros contratos con Domingo.

“Desde la institución se considera que cualquier conducta contra la integridad de las mujeres, sea de carácter moral, sexual o contra su integridad, es intolerable", dijo el Palau de les Arts en un comunicado.

El resultado final de la investigación realizada por el Sindicato Estadounidense de Artistas de la Música no se ha hecho público, pero personas familiarizadas con los hallazgos dijeron a la AP que los investigadores encontraron a 27 personas que dijeron que sufrieron acoso sexual o atestiguaron conducta inapropiada por parte de Domingo. Las personas familiarizadas con el contenido hablaron a condición de anonimato por no estar autorizadas a difundir públicamente la información.

Dijeron que las acusaciones incluyeron contacto físico no solicitado desde besos en la boca hasta manoseo, llamadas telefónicas a altas horas de la noche en las que Domingo pidió a las mujeres que fueran a su residencia, e invitaciones a salir con él con tal persistencia que algunas se sintieron acosadas.

La filtración de los hallazgos ha llevado a una investigación interna en el Sindicato Estadounidense de Artistas de la Música (AGMA, por sus siglas en inglés), cuyos líderes dicen que esto frustró un acuerdo que habían negociado con Domingo, según emails internos obtenidos por la AP. Los correos indican que, como parte del acuerdo, Domingo le pagaría al sindicato una multa de 500.000 dólares, emitiría una disculpa pública, acudiría a un programa obligatorio sobre acoso sexual y aceptaría una suspensión de 18 meses “bajo la promesa de que AGMA mantenga confidenciales los detalles” de la investigación.

Debra Katz, la abogada que representa a Wulf y Wilson, llamó al sindicato a hacer públicos los hallazgos en su totalidad y “hacer a Domingo responsable de una vez por todas".

Otra investigación, aún en curso, fue iniciada por la LA Opera, donde Domingo fue director general desde 2003 hasta su renuncia en octubre.

No ha habido otras cancelaciones en Europa. Domingo tiene previsto actual el 22 de marzo en Hamburgo, Alemania.

El jueves, la Arena di Verona en Italia dijo que su política es no cancelar eventos que se hayan publicado en el programa y para los cuales los boletos han estado en venta por 10 meses. Domingo dirigirá “Aida” ahí el 25 de junio y cantará en una gala en su honor el 7 de julio.