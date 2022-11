Don Francisco reclama a Bad Bunny por no contestar llamadas

"Lo he llamado varias veces… pero después no me contestó, pero dije: 'bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar'. A lo mejor ahora, ya que este programa tiene rating, alguien le dice: 'oye, Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión'", agregó el distinguido conductor de 81 años.

"A lo mejor hace un buen saludo para la Teletón, o manda un buen billete", añadió.

Embed

En diciembre de 2018, Bad Bunny fue uno de los invitados al programa Don Francisco te invita de Telemundo, donde el intérprete de éxitos como Títi me preguntó y Callaíta habló con el presentador acerca de su carrera musical.

"Fue muy simpático Bad Bunny porque él tiene una personalidad muy distinta a la que le conocemos, que es bastante agresiva... no, no, él estuvo, además, junto a una monja, recuerdo, en ese programa y fue muy interesante porque Bad Bunny viene de una modestia absoluta. Él era una de las personas que ayudaba a llevar los paquetes en un supermercado y ahí lo empezaron a escuchar. Imagínate a lo que ha llegado", destacó Don Francisco en Meganoticias Alerta al recordar la entrevista que tuvo con el boricua de 28 años.

"Hace dos años yo estaba trabajando en un supermercado como cualquier joven, que trabaja por lo suyo, pero gracias a Dios hoy estamos aquí en Don Francisco me invita", declaró el ganador de nueve Latin Billboard 2022.