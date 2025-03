Don Omar expulsa a mujer de un concierto en México

“A los 47 años eso de tirarle vasos a las personas es una falta de respeto”, dijo Don Omar. "Con la edad de uno, esas estupideces las tiene que hacer en su casa”.

Desde la tarima, el reguetonero identificó a la saboteadora y solicitó a seguridad que la sacaran del recinto.

"Pásala bien, mi amor. Cuídate", comentó Don Omar, mientras el público celebraba la acción.

Tras ser expulsada, el cantante reanudó el concierto.

Boicot contra los artistas

De esta manera, Don Omar se une a los artistas que han interrumpido su espectáculo por miembros del público que boicotean el show.

Recientemente, Marc Anthony también pausó un concierto que daba en Barranquilla, Colombia, luego de que le lanzaran una botella.

"Les voy a decir algo: el que me tiró la botella, que tenga los cojones de decirme quién era, cojones; oíste, no, no, no, aquí no. Siempre les he respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo, pal' carajo... que tenga los cojones, pa' estar claros. ¡Buenas noches!", expresó el intérprete de salsa molesto.