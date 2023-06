"Doña Bárbara" se viste de flamenco con La Macarena

"Cada año, como artista, uno va acariciando el personaje, se va haciendo más tuyo: ¿cómo huele?, ¿cómo siente?, ¿cómo se viste?. Creo que la interpretación es el cambio que podremos seguir disfrutando de novedad este año", dijo en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS Diana Patricia.

Aunque Doña Bárbara ya tuvo su cuarta edición en abril de 2022 con unos 3.000 espectadores en Caracas, para este año La Macarena del Mundo decidió encarar nuevamente el personaje a petición del público.

"Ya me habían preguntado en repetidas oportunidades cuándo iba a presentar este espectáculo en otros escenarios de Caracas. En el Teatro Municipal de Caracas nos fue estupendamente, pero teníamos una deuda con el este de la ciudad, lo que no podíamos pasar por alto. Por eso, regresamos", explicó la bailaora venezolana dueña de la academia de baile El Rocío Estudio de Flamenco.

Una producción consolidada

Esta interpretación de Doña Bárbara es representada por un equipo de profesionales de la danza compuesto por 15 bailaoras, cinco bailarines y la misma Diana Patricia "La Macarena del Mundo", en el personaje de la indomable mujer que creó Gallegos en su novela en 1929.

"El público que ya vio esta producción ha apreciado el resultado de nuestra dedicación y esfuerzo enfocados en ofrecer un espectáculo de alta calidad, hecho no solo con profesionalismo, también con el especial afecto y pasión con los que marcamos cada paso", aseguró Diana Patricia.

"Cuando entras al camerino y empiezas a prepararte para el personaje, ahí empieza el proceso de transformación. Soy una artista que le gusta hacer todo exagerado; si es pasión, es pasión; si es dolor, es dolor; si es amor, es amor; si es felicidad, es felicidad. Entonces, es buscar internamente esas emociones para que ese personaje esté ahí y el público me acompañe en la emocionalidad", agregó.

Novedades

La Doña Bárbara de esta edición cuenta con un cambio de estilo que se ha incorporado por sugerencia de una maestra de la danza en Venezuela: Yolanda Moreno.

"Tenemos un cambio de vestuario a petición de la maestra Yolanda Moreno, que respeto muchísimo y me pareció maravilloso. Ella fue como público el año pasado y cuando nos saludamos me dijo: 'me encantó de principio a fin, yo solamente te cambiaría el color del vestuario en tal escena'", contó La Macarena del Mundo.

"Regresamos con más ganas que nunca y con la serenidad que permite saber con toda certeza que se trata de un espectáculo exitoso, que logró calar en la audiencia y en la crítica capaz de reconoce el trabajo de materializar una producción por encima de los retos y las dificultades que esto significa en estos tiempos", destacó la artista.

Si bien la cabeza de esta producción es femenina, no se pasa por alto el valor y el aporte del talento masculino.

"Tenemos un grupo excelente de bailarines que también nos suma su opinión, su esfuerzo, su experiencia y su profesionalismo. De igual forma, es importante mencionar el trabajo de dos profesionales, que aunque no se suben al escenario, definitivamente también han sido claves: Miguel Mardeni, director visual y musical del mediometraje que forma parte de nuestra escenografía; Chino Soles que, con su Soles Agency, se encargó del diseño de los artes promocionales. Todos ellos también, como el personaje de Santos Luzardo, tienen un rol notable en esta versión de Doña Bárbara", resaltó la protagonista.

Siempre osada

La Macarena del Mundo recalcó que esta Doña Bárbara flamenca rinde tributo al espíritu de la mujer venezolana y a las raíces de Venezuela y España, especialmente a la obra de Rómulo Gallegos. "El arte es un territorio que nos permite expresarnos de diferentes maneras y, en este caso, en términos generales, rendimos tributo a nuestra cultura, a lo que somos como venezolanos, todo esto a través del cine, el baile y la actuación".

La Doña Bárbara de Diana Patricia ha sido presentada en 2003, 2005, 2009 y 2022. "Aunque la producción conserva su estructura y mantiene su esencia, todas las ediciones que hemos realizado han tenido una magia diferente. Esta vez celebramos más que nunca poder reencontrarnos con el público, sobre todo porque ya no tenemos la sombra de la pandemia. Eso ya es motivo de alegría para nosotros", afirmó la bailaora, al indicar que Doña Bárbara es sinónimo a Venezuela.