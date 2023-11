Drake anuncia su gira por Norteamérica "It's All A Blur Tour" en 2024

MIAMI.- El rapero y productor Drake anunció que en enero regresa a los escenarios con su gira It's All A Blur Tour – Big As the What?, la cual contará con la participación del rapero estadounidense J. Cole en la mayoría de las fechas que el canadiense tiene pautadas en Norteamérica.

La gira inicia el 18 de enero en Denver y se extenderá hasta el 27 de marzo con al menos 22 fechas, para concluir en The Legacy Arena en BJCC en Birmingham, AL. La serie de conciertos estarán producidos por Live Nation.

La gira es la continuidad de los primeros 50 conciertos del rapero por Norteamérica durante el verano y el otoño, que tuvo un éxito de venta al alcanzar un sold out en todas sus fechas. Este tour, es una celebración de su octavo álbum de estudio For All the Dog.

Drake confirmó que la preventa de las entradas estará disponible a partir del 15 de noviembre para clientes de la tarjeta Cash App; mientras que la venta general será habilitada a partir del 17 de noviembre a las 11 de la mañana.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Drake Related (@drakerelated)

Fechas de la gira

A continuación, te presentamos las fechas anunciadas por Drake para su gira It's All A Blur Tour – Big As the What?. Las fechas identificadas con un * no tendrán la participación de J. Cole:

18 de enero – Denver, CO. Ball Arena

19 de enero – Denver, CO. Ball Arena

22 de enero – San Antonio, TX. Frost Bank Center – San Antonio

25 de enero – Oklahoma City, OK. Paycom Center

29 de enero – Nueva Orleans, LA. Smoothie King Center

30 de enero – Nueva Orleans, LA. Smoothie King Center

2 de febrero – Tampa, FL. Amalie Arena

7 de febrero – Nashville, TN. Bridgestone Arena

8 de febrero – Nashville, TN. Bridgestone Arena

12 de febrero – St. Louis, MO. Enterprise Arena

16 de febrero – Pittsburgh, PA. PPG Paints Arena

20 de febrero – Columbus, OH. Schottenstein Center

21 de febrero – Columbus, OH. Schottenstein Center

24 de febrero – Cleveland, OH. Rocket Mortgage Fieldhouse

27 de febrero – Buffalo, NY. KeyBank Center

2 de marzo – Kansas City, MO. T-Mobile Center

5 de marzo – Memphis, TN. Foro FedEx

10 de marzo – Lexington, KY. Rupp Arena

*14 de marzo – Belmont Park, Nueva York. UBS Arena

*18 de marzo – State College, PA. Bryce Jordan Center

*23 de marzo – Sunrise, FL. Amerant Bank Arena

*27 de marzo – Birmingham, AL. The Legacy Arena en BJCC