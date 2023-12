Dramaturgo Ibsen Martínez confiesa que golpeaba a sus parejas

"“Esta interpelación de la prensa era inescapable. Iba a ocurrir. No te voy a decir la pendejada de que te agradezco (la llamada). Pero genera un gran alivio en mí, ¿oíste?, un gran alivio... y yo me imagino que tiene que ver con la edad, cuando ya no te puedes engañar: estás solo, huevón, porque eres un maltratador”. El intelectual Ibsen Martínez admitió así, en conversación con El País, lo que era un secreto a voces en ciertos círculos intelectuales venezolanos: que a lo largo de su vida ha agredido físicamente a varias mujeres siendo su pareja. Durante décadas, ha ejercido su prestigio público acompasado con el silencio social sobre sus agresiones machistas....", plantea el periodista Braulio García al inicio de dicha entrevista.