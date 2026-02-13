viernes 13  de  febrero 2026
Venezolano "Brujo" Martínez sale del Corinthians tras reincorporarse tarde y lesionado

Martínez, habitual titular en 2025, se fue de vacaciones a Venezuela tras ganar la Copa de Brasil y su vuelta se atrasó hasta el fin de semana pasado

El venezolano José Brujo Martínez (izquierda), del Corinthians, y el brasileño Neymar, del Santos, pelean por el balón en un partido, el 12 de febrero de 2025.

El venezolano José "Brujo" Martínez (izquierda), del Corinthians, y el brasileño Neymar, del Santos, pelean por el balón en un partido, el 12 de febrero de 2025.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAO PAULO.- El Corinthians confirmó la salida del internacional venezolano José "El Brujo" Martínez, después de que el jugador se reportara más de un mes tarde a la instalación del club brasileño, con una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda.

Martínez, de 31 años, llegó en la temporada 2024 al Timão, procedente del Philadelphia Union de la MLS estadounidense. El mediocampista defensivo tenía contrato hasta diciembre de 2027.

"El Corinthians tenía la posibilidad, tenía pruebas, para hacer una rescisión de contrato unilateral, pero optamos por un acuerdo amistoso, negociado, entendiendo el lado humano del jugador, que va a tener que pasar por una cirugía", declaró en la noche del jueves Marcelo Paz, ejecutivo de fútbol del equipo de Sao Paulo.

La negociación para cerrar el acuerdo está en "etapa final", agregó Paz, en una declaración a la prensa tras la victoria 2-0 del popular club de Brasil ante el Bragantino en la tercera jornada de la liga.

Martínez, habitual titular en 2025, se fue de vacaciones a Venezuela tras ganar la Copa de Brasil en diciembre y su vuelta se atrasó hasta el fin de semana pasado.

Para justificar los retrasos, el volante alegó dificultades administrativas para renovar su pasaporte tras los bombardeos de Estados Unidos en su país y la captura del dictador Nicolás Maduro.

Y llegó lesionado.

Fotos y videos en los que se le veía jugando un partido de exhibición en Venezuela, en diciembre, se viralizaron en redes sociales.

Paz agradeció su "legado", pero dejó claro que "la cuestión disciplinaria está por encima".

El Corinthians "no podía dejar pasar una situación como esta", subrayó el dirigente, que adelantó que la institución dará asistencia a Martínez para pasar por el quirófano.

Ya en octubre del año pasado, Martínez se había perdido varios entrenamientos del equipo paulista, al reportarse tarde tras un parón por fecha FIFA para partidos de selecciones nacionales.

Cruz Azul goleó al Vancouver Whitecaps

En modo arrollador y con Luka Romero descollante, el Cruz Azul avanzó el jueves a octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf al golear 5-0 al Vancouver FC canadiense en partido de vuelta de la primera fase.

Con esta victoria en el estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, la "Máquina Celeste" avanzó a la segunda ronda con un marcador global de 8-0.

"El nivel de posición del rival invitaba a creer que la serie podía estar ganada mucho antes de jugarla, pero no siempre será de esta manera. Si hay algo para reconocer, es la seriedad y el compromiso que tenemos como grupo para ganar con la autoridad que merece la historia de Cruz Azul en este torneo", dijo Nicolás Larcamón, director técnico del conjunto azteca.

