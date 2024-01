Eduardo Verástegui denuncia irregularidades para formalizar candidatura a la presidencia

"Vamos muy bien, pero lamentablemente la democracia de México está en manos de una aplicación que no sirve. La aplicación Apoyo Ciudadano del INE no está funcionando. Tenemos miles de videos, tenemos las evidencias y estamos demandando al INE", comentó.

El productor Sound Of Freedom, filme que rompió récords en la taquilla de varios países, señaló que la aplicación retrasa el trabajo que se ha hecho. "Es muy complicada, la tienes que bajar en tu teléfono. Tienes que tener espacio, datos, y después tienes que seguir 11 pasos. Yo le llamo: los 11 pasos para no firmar. Es complicadísima. Si no tienes teléfono y tienes una credencial del INE vigente, no puedes firmar", aseveró.

Acciones legales

Verástegui, quien es opositor al presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el actual líder del gobierno ha denunciado este proceso en otras oportunidades, y alegó que lo apoya en este sentido.

"Esto no es justo. Están jugando con mi tiempo y con mi dinero porque yo pagué esta campaña, con una ilusión de juntar el millón de firmas (...). Ahora entiendo al presidente López Obrador cuando él decía 'el INE no sirve'. Y vaya que no estoy de acuerdo con él en casi nada. Estoy de acuerdo con él", agregó.

El precandidato señaló que el 7 de septiembre de 2023 tomó una de las decisiones más importantes de su vida, por lo que está luchando para que su nombre aparezca en la boleta electoral.

"Están haciendo un fraude y no me voy a quedar con los brazos cruzados. Voy a luchar. La gran mayoría de los mexicanos quiere un cambio. No tienen representación política, se sienten huérfanos", manifestó.

Verástegui sostuvo que se mantendrá firme en su batalla legal, y de no obtener la respuesta esperada se irá por la vía independiente.

"Si el tribunal dice que no se puede, me voy por la vía independiente, candidato no registrado para que la gente el 2 de junio pongan y escriban mi nombre. Vamos a hacer justicia en México...Vamos a sacar a esos miserables siniestros en el 2024, de una manera o de otra".