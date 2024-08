Eiza González confiesa porqué rechaza participar en producciones sobre narcotráfico

"No sabes cuántos personajes de narcotráfico, asesinos o cárteles me llegan. No voy a tomar ninguno porque yo no quiero representar a mi país de ninguna manera negativa. Para mí, México lo es todo".

Su posición le ha sumado un reto más en Hollywood, donde asegura que pese a tener éxito en algunas producciones; también se enfrenta a una desventaja significativa por ser latina, razón que le impide tener el poder de seleccionar los papeles que desea interpretar.

"No tengo el privilegio de poder elegir mis proyectos. Aún con los años que llevo en esta carrera, estoy a la espera de que alguien levante el teléfono y me llame en relación a los proyectos que voy a tener. Tengo una desventaja por ser latina. No hay suficientes proyectos aún. Es algo de porcentaje", agregó.

Crecimiento en la industria

Pese a los obstáculos, la mexicana ha logrado calar en la meca del cine, posicionándose como una de las actrices hispanohablantes más influyentes de la industria.

González protagonizó el filme Fountain of Youth, compartiendo con Natalie Portman y John Krasinski; y participó en Mike and Nick and Nick and Alice, con James Marsden y Vince Vaughn.

Asimismo, la actriz también ha logrado establecerse en producciones televisivas importantes como la serie Mr. & Mrs. Smith, de Prime Video, junto a Gael García Bernal y Diego Luna.

Y próximamente Disney+ estrena la serie La Máquina, proyecto en el que encarna a Irasema, una periodista que se ve envuelta en el lado oscuro del mundo del boxeo.