El actor Arap Bethke se suma a LuxuryLab 2025 como moderador clave

El actor Arap Bethke tendrá un papel protagónico como moderador del panel Transforming the Automotive Industry through Self-Connection

El actor y activista mexicano Arap Bethke.

Cortesía/ Líderes Latinos MX
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El actor y activista medioambiental Arap Bethke formará parte de la XIV edición de LuxuryLab Global, el foro de inteligencia de la industria del lujo más importante de México y América Latina. El evento se celebrará el 1 y 2 de septiembre en el Four Seasons Hotel Mexico City, bajo el lema Elevated Luxury: Mindfulness Reimagined.

Bethke, reconocido por su compromiso con la sustentabilidad y por haber sido nombrado uno de los 100 Latinos Más Comprometidos con la Acción Climática, tendrá un papel protagónico como moderador del panel Transforming the Automotive Industry through Self-Connection (Transformando la industria automotriz a través de la autoconexión).

En esta mesa participarán William Vélez, director general de Lincoln México, Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe, y Ernesto Hernández, strategy manager de la misma compañía, quienes conversarán sobre cómo la industria automotriz de lujo avanza hacia un modelo más humano, consciente y sustentable.

LuxuryLab Global 2025 reunirá a personalidades internacionales como Agatha Ruiz de la Prada, quien inaugurará el foro con la charla Elevated Luxury: Creative Freedom and the Art of Living Boldly. También participará Pauline Brown, ex ejecutiva de LVMH y pionera del concepto de aesthetic intelligence, así como Sofía y Mauricio Tcherassi, que compartirán la evolución de la casa Silvia Tcherassi, y la activista zapoteca Eufrosina Cruz Mendoza, con la ponencia The Power of Voice: Indigenous Leadership and Social Transformation.

La experiencia culinaria estará a cargo de Colin Bedford, chef ejecutivo del Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel, y Jesús Sánchez Pastor, chef ejecutivo del Four Seasons Mexico City, quienes diseñarán un menú especial para los asistentes.

En temas de bienestar e innovación, el programa incluye conferencias de Rigoberto Arámburo, Manuel Coulomb Herrasti (Casa Cuervo México), el fotógrafo Jorge Cervera y ejecutivos de Lincoln.

Además, la edición contará con la participación de Ceci de los Ríos, la actuación especial de Lola Ponce y la conducción de Aarón Díaz. También se presentará el Reporte de Tendencias del Consumidor 2025, elaborado por Euromonitor International, y una fiesta de clausura presentada por Unique Rewards Santander.

Dirigido por Abelardo Marcondes, LuxuryLab Global se ha consolidado como un espacio que reúne a los principales representantes del mercado de lujo para intercambiar ideas sobre el futuro del sector, con un enfoque en sustentabilidad, innovación y responsabilidad social.

Los boletos ya están disponibles en luxurylabglobal.com/tickets, con acceso a todas las conferencias, experiencias exclusivas, coffee breaks y materiales de contenido.

