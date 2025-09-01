La Musa Awards anuncia galardonados e ingresados 2025

La ceremonia de La Musa Awards comenzará con una alfombra negra a las 6:00 p.m. para recibir a los homenajeados, invitados especiales y medios

MIAMI.- El Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF) ha revelado a los compositores y artistas que serán homenajeados en la 12.ª edición de La Musa Awards. La ceremonia, que celebra a las leyendas detrás de las canciones más icónicas de la música latina, se llevará a cabo el 16 de octubre de 2025 en el Flamingo Theater de Miami.

Fundado por los visionarios Rudy Pérez y Desmond Child, el LSHOF busca honrar y preservar el legado de los compositores de música latina de todos los géneros y de cualquier parte del mundo.

"Nuestra misión es amplificar las voces de los creadores de música latina cuyas historias y canciones han tocado los corazones de millones", afirmó Rudy Pérez, presidente de LSHOF. "Los homenajeados de este año no solo han definido la música latina, sino que también han abierto el camino para las futuras generaciones de compositores. Nos enorgullece que lo que una vez fue un sueño ahora sea un hogar prestigioso para los mejores de la industria".

Por su parte, Marti Cuevas, presidenta de LSHOF, añadió: "La música latina se sostiene sobre los hombros de estos gigantes. En una noche como la del 16 de octubre, tenemos la oportunidad de decirles 'gracias' a estos maestros por hacernos reír, llorar y sentirnos vivos".

Ingresados y premios

El Salón de la Fama de los Compositores Latinos rendirá homenaje a los siguientes talentos:

Ingresados al Salón de la Fama 2025:

Enrique Bunbury: Cantante y compositor español que ha redefinido el rock latino.

Andrés Castro: Productor, músico y compositor colombiano, creador de numerosos éxitos internacionales.

Jorge Luis Piloto: Compositor cubano con más de 500 canciones grabadas por grandes artistas.

Lalo Schifrin (póstumo): Pianista y compositor argentino, reconocido por el emblemático tema de Misión: Imposible.

Mónica Vélez: Compositora mexicana cuyas canciones han vendido millones y superan los 4.6 mil millones de reproducciones en plataformas digitales.

Premios Especiales:

Ángela Aguilar: Premio La Musa Elena Casals 2025.

Charles Fox: Premio Pionero Desi Arnaz.

J&N Publishing (Juan Hidalgo & Nelson Estévez): Premio Editores Ralph S. Peer 2025.

Mike O’Neill: Premio Fundadores La Musa 2025.

Lenny Tavárez: Premio Triunfador La Musa 2025.

Además, la canción El Rey, escrita por José Alfredo Jiménez, será reconocida como La Canción de Todos los Tiempos por su gran influencia en la música latina.

La ceremonia de premios comenzará con una alfombra negra a las 6:00 p.m. para recibir a los homenajeados, invitados especiales y medios. La entrega de premios se iniciará a las 8:00 p.m. e incluirá tributos y discursos de agradecimiento.