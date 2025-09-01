lunes 1  de  septiembre 2025
Emiliano Aguilar arremete contra su padre Pepe Aguilar y familia

Emiliano ha confesado que no creció junto a su padre y que la relación se ha visto marcada por el desencuentro y la falta de comunicación

El cantante y compositor Pepe Aguilar se presenta en la Monumental Plaza de Toros México el 5 de febrero de 2025.

Cortesía/French Toast
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La relación entre Emiliano Aguilar y su padre, el reconocido cantante Pepe Aguilar, atraviesa un nuevo capítulo de tensión luego de una polémica publicación en redes sociales que ha dado mucho de qué hablar.

El hijo mayor del intérprete de música regional compartió una imagen en la que sustituyó los rostros de su padre y su familia por el de un perro. La fotografía fue acompañada del mensaje: "Qué bonita familia de perros. De nadie me voy a dejar, me vale quién sea… Neta creen que me voy a quedar callado. Aquí los (huevos) están bien puestos".

La polémica escaló cuando en la cuenta oficial de la mascota de Pepe Aguilar apareció una disculpa pública por la foto. El gesto fue interpretado por Emiliano como una burla hacia su persona, pues consideró que, en lugar de un pronunciamiento serio de su padre o de la familia, se utilizó la voz del perro para suavizar la situación.

Molesto, respondió llamando hipócritas a los Aguilar y reiterando que no se quedará callado ante lo que considera injusticias familiares.

Conflicto familiar

El conflicto entre Emiliano y Pepe Aguilar no es reciente. En distintas entrevistas, Emiliano ha confesado que no creció junto a su padre y que la relación se ha visto marcada por el desencuentro y la falta de comunicación.

En meses pasados, también defendió públicamente a su madre, Carmen Treviño, luego de declaraciones de Pepe Aguilar que, según él, no fueron justas.

El conflicto rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron a Emiliano, señalando que tiene derecho a expresar sus sentimientos, mientras que otros lo criticaron por exponer de manera tan fuerte a su familia en público.

Hasta el momento, ni Pepe Aguilar ni el resto de la familia han dado declaraciones directas sobre este enfrentamiento, lo que mantiene a la opinión pública pendiente de lo que pueda suceder en los próximos días.

