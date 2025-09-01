lunes 1  de  septiembre 2025
Lady Gaga regresa a los MTV VMAs 2025 tras cinco años de ausencia

Lady Gaga encabeza la lista de nominados con 12 menciones, incluyendo Artista del Año, Mejor Álbum por Mayhem, Video del Año y Canción del Año

La estrella del pop estadounidense Lady Gaga se presenta durante su concierto en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 3 de mayo de 2025

La estrella del pop estadounidense Lady Gaga se presenta durante su concierto en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 3 de mayo de 2025

AFP/ Daniel RAMALHO
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Lady Gaga protagonizará una de las actuaciones más esperadas de la 42ª edición de los MTV Video Music Awards (VMAs), que se celebrará el próximo 7 de septiembre en el UBS Arena de New York. Su regreso al escenario marca su primera presentación en este evento en cinco años.

Gaga, además, encabeza la lista de nominados con 12 menciones, incluyendo Artista del Año, Mejor Álbum por Mayhem, Video del Año y Canción del Año por su colaboración con Bruno Mars en Die With a Smile.

Desde el lanzamiento de Mayhem en marzo, la cantante ha tenido un año intenso, fue anfitriona y artista invitada en Saturday Night Live, encabezó la apertura de Coachella 2025 y actualmente se encuentra de gira con The Mayhem Ball, reconocida por su teatralidad y producción visual.

La ceremonia

Además de Gaga, actuarán Doja Cat, Post Malone, Conan Gray, Tate McRae, Jelly Roll, J Balvin con DJ Snake, Sabrina Carpenter, Alex Warren, Sombr y otros artistas de primer nivel.

Mariah Carey recibirá el prestigioso Video Vanguard Award, mientras que Ricky Martin y Busta Rhymes serán reconocidos con el Latin Icon Award y el Rock the Bells Visionary Award, respectivamente. La ceremonia será conducida por LL Cool J y transmitida por CBS, MTV y Paramount+.

Los fanáticos aún pueden votar en línea en 19 categorías hasta el 5 de septiembre (excepto Mejor Artista Nuevo, que permanecerá abierto hasta el show).

Nominados

Lady Gaga y Bruno Mars lideran la lista con 12 y 11 menciones respectivamente. Le siguen Kendrick Lamar con 10, ROSÉ y Sabrina Carpenter con ocho, Ariana Grande y The Weeknd con siete, y Billie Eilish con seis.

Por su parte, Bad Bunny se consagra como el artista latino más nominado en esta edición: mejor artista latino del año, mejor álbum por DeBÍ TiRAR MáS FOToS y mejor video en formato largo por DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Este año, los VMAs añadieron una categoría para música country, y como ya es tradición se mantiene por noveno año consecutivo las categorías neutrales en cuanto a género.

