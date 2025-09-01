lunes 1  de  septiembre 2025
Lau Souffront estrena "Borracha", un mambo que celebra la resiliencia femenina

"Borracha" es un mambo vibrante que fusiona ritmo, energía y un mensaje de empoderamiento femenino

Cortesía/Danixa Lopez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La cantante colombiana Lau Souffront presenta su nuevo sencillo Borracha, un mambo vibrante que fusiona ritmo, energía y un mensaje de empoderamiento femenino. Disponible ya en todas las plataformas digitales bajo el sello ONErpm, la canción busca convertirse en un himno de fortaleza tras el desamor.

El tema fue producido por el reconocido Ray El Ingeniero Casillas, ganador de múltiples premios Grammy y colaborador de artistas como Daddy Yankee, J Balvin y Enrique Iglesias. La composición estuvo a cargo de Linares, quien retrata en la letra el desahogo y la resiliencia que viven muchas mujeres después de una ruptura.

El videoclip, dirigido por Stephany Jiménez y grabado en Jungl Studios, evoca la estética setentera de Studio 54, con una Lau Souffront llena de color, fuerza y seguridad. En la pieza audiovisual, la artista canta y baila, emborrachándose de autoestima y demostrando que la música y el baile son un refugio para sanar.

“Me identifiqué con la letra desde el momento en que me la presentaron, con ese dolor que nos deja el desamor, y que, por más que tratamos de esconderlo, sigue ahí. Pero, ojo, ¡se supera! Y para mí, la mejor forma de sobreponerse es a través del baile y el canto”, expresó la cantante.

Con este estreno, Souffront inaugura una nueva etapa en su carrera y adelanta lo que será su próxima producción discográfica.

Sobre Lau Souffront

Nacida en Bogotá y radicada en Estados Unidos desde niña, Lau Souffront ha construido un estilo propio en el que fusiona raíces latinas con pop urbano, afrobeat, dancehall y bolero. Ha trabajado junto a figuras como Emmanuel Briceño (productor de Juanes) y Genio La Musa, y acumula más de 10 millones de visualizaciones en YouTube gracias a temas como No se toca junto a Lalo Ebratt y su EP Amar Adentro.

Con Borracha, Souffront reafirma su lugar como una de las voces emergentes más prometedoras de la música latina, mostrando que la vulnerabilidad también puede transformarse en fuerza.

