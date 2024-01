El actor Tom Hollander recibe un millonario pago para Tom Holland

MIAMI.- El actor Tom Hollander suma importantes títulos en su carrera como Orgullo y Prejuicio (2005), Cuestión de Tiempo (2013), Bohemiam Rhapsody (2018) y The White Lotus (2023). Pero, aunque en su acervo artístico no figura una representación de algún famoso superhéroe, hace unos años recibió un millonario pago por un bono de taquilla de The Avengers.

Y es que además de ser británicos y de llevar un nombre bastante similar, ambos artistas también compartían la misma agencia de representación.

La confusión

Hollander recuerda que un día en su cuenta bancaria cayó un importante pago; pero no fue sino hasta que recibió un correo electrónico que supo que el dinero no le pertenecía a él sino a otro Tom.

"Estuvimos brevemente con los mismos agentes y el personal del departamento de cuentas se confundió. Ha sido muy difícil, porque sabes que yo llegué primero pero él es enormemente famoso", bromeó Hollander, quien reconoce que aunque él tiene más años en la industria, Holland alcanzó mayor éxito y fama al interpretar al superhéroe de Marvel.

Continuó explicando su asombro al ver el dinero que el actor de Spiderman: No Way Home recibió solo con el primer bono de la taquilla.

"Recibí un email de la agencia diciendo: 'Aviso de pago: tu primer bono de taquilla por The Avengers'. Y pensé: 'No creo haber salido en The Avengers'. Era una cantidad de dinero impresionante y ni siquiera era su salario, era solo su primer bono de taquilla, no toda su ganancia de taquilla, la primera”, agregó.

Continuó rememorando la experiencia con risas y expresó: "Era más dinero del que había visto en toda mi vida, era una suma de siete cifras. Y él tenía 20 años o algo así".

Pese a la decepción del momento, Hollander había recibido previamente un pago por 30 mil dólares por una producción que realizó con la BBC, una suma que consideró justa y lo hizo sentir orgulloso de los pasos firmes que ha dado en su carrera y hasta dónde lo han llevado.

Enfatizó que previo a leer el correo estaba en el teatro para ver la obra de un amigo, y se sentía satisfecho y en paz con su prosperidad.

"Estaba pensando: 'Bueno, esto es maravilloso. Soy muy próspero, pero mi buen amigo Peter está haciendo esta gran obra y después iré a verlo, lo trataré un poco con condescendencia y le diré lo maravilloso que fue".