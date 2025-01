El Alfa se aleja de redes sociales y anuncia que se retira de la música

"Sé que la vida continúa, pero mis sentimientos no pasan desapercibidos. Mi abuela me enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas, por lo tanto voy a guardar luto en su memoria”, inicia el mensaje.

Emmanuel Herrera, nombre de pila del artista, explicó que su abuela, quien falleció el 3 de enero, añoraba verlo triunfar. Sin embargo, alegó que fueron las exigencias de la profesión las que le impidieron disfrutar de momentos especiales junto a ella.

Ante el dolor por la pérdida, el intérprete busca alejarse un tiempo de las redes sociales, y aseveró que aunque no sabe con exactitud cuánto durará su desconexión, cree que esa ausencia puede prolongarse.

"Su felicidad era verme triunfar, pero no puedo ni estar despierto!! Me despido momentáneamente de mi público que me quiere, vuelvo pronto, adiós Instagram".

Asimismo, destacó que el 18 de diciembre se retira de la música.

"Pude haber pasado más tiempo con ella, pero mi trabajo no lo permitía. Los días de mi retiro se acortan: A partir del 18 de diciembre de este año, más nunca volveré a cantar… descansa en paz abuelita. Te amo".

Duelo

El artista conocido como el Rey del Dembow finalizó en diciembre su gira El mejor del planeta.

Sin embargo, a iniciar el año nuevo, el cantante compartió con sus seguidores una serie de fotografías junto a su abuela y manifestó que había muerto.

“Hoy es uno de los días más triste de mi vida, perdí el amor de mi abuelita. Desde que llegué a este mundo siempre me dio todo el amor del mundo y algo más. Estoy destrozado. Dios la tenga en la gloria”.