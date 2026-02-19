jueves 19  de  febrero 2026
EN LAS REDES

Brasil dona uniforme viral de apertura olímpica al museo del COI

El acto de entrega de las prendas tuvo lugar en la Casa Brasil instalada en Milán durante estos Juegos, con representantes de la delegación brasileña

El abanderado de Brasil, Lucas Pinheiro Braathen, desfila durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en el estadio San Siro en Milán, norte de Italia, el 6 de febrero de 2026.

El abanderado de Brasil, Lucas Pinheiro Braathen, desfila durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en el estadio San Siro en Milán, norte de Italia, el 6 de febrero de 2026.

AFP / Piero Cruciatti

MILÁN.- El uniforme utilizado por sus abanderados de Brasil Lucas Pinheiro Braathen y Nicole Silveira en la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina ha sido donado al Comité Olímpico Internacional (COI) para su museo de Lausana (Suiza), informó este jueves el Comité Olímpico Brasileño (COB).

El acto de entrega de las prendas, que se hicieron virales en las redes sociales, tuvo lugar en la Casa Brasil instalada en Milán durante estos Juegos, con representantes de la delegación brasileña y la presencia de Julien Debove, miembro del Museo Olímpico del COI.

Lee además
Un hombre enciende una vela durante un apagón en La Habana, Cuba. 
ANÁLISIS

¿Y si México y Brasil ayudan en la inevitable transición de Cuba hacia la libertad?
Abraham Fitzwilson, de 26 años, residente de San Diego y Raees Durham, de 28 años, establecido en Los Ángeles.
NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL

Operativo antidrogas deja dos detenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami

"Es muy emocionante para el COB realizar esta donación para el Museo Olímpico. Es una demostración de que Brasil fue protagonista en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Estas prendas se viralizaron e impactaron al público presente en la ceremonia de apertura. Tener una prenda de un deportista brasileño expuesta en el Museo Olímpico es muy importante para el COB", afirmó Marco La Porta, presidente del Comité Olímpico Brasileño, citado en el comunicado de su organización.

La donación incluye las prendas masculinas y femeninas, que lucieron el esquiador alpino Lucas Pinheiro Braathen en el estadio de San Siro de Milán y la piloto de skeleton Nicole Silveira en Cortina d'Ampezzo.

Las prendas son de la firma de lujo italiana de origen francés Moncler, con dirección creativa de Remo Ruffini y también con el trabajo del estilista brasileño Oskar Metsavaht.

El aspecto más llamativo del diseño era que los abrigos, de blanco nieve en su exterior, tenían en su reverso los colores de la bandera de Brasil.

Pinheiro Braathen, que ganó el oro en el eslalon gigante, consiguió en estos Juegos la primera medalla olímpica de invierno de la historia para un país latinoamericano.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Tragedia en Brasil: secretario municipal mata a sus hijos y se suicida tras descubrir presunta infidelidad

Venezolano "Brujo" Martínez sale del Corinthians tras reincorporarse tarde y lesionado

El Rey Momo da inicio al Carnaval de Río de Janeiro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
POLÉMICA

Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

El expresidente Donald Trump en un mitin de campaña.
Comicios de medio mandato

Trump se lanza a la campaña electoral, anuncia mitin en Georgia e insiste en la prueba de ciudadanía para votar

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña.
Investigación

Expríncipe Andrés en libertad tras 10 horas de detención; Trump califica de "muy mala" situación para familia real

El presidente de Eastados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte a Irán que llegue a un acuerdo o habrá graves consecuencias

Emily Sabogal, de 32 años, identificada como la madre de los dos menores de edad.
ABANDONO INFANTIL

Madre arrestada tras dejar a sus hijos solos en un servicio de Uber durante horas

Te puede interesar

El expresidente Barack Obama, el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton asisten a la toma de posesión de Donald J. Trump.   
Polémica

Trump acusa a Obama de revelar información clasificada sobre supuesta existencia de "extraterrestres"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
MIGRACIÓN

EEUU aplica nueva política para detener a los refugiados sin residencia permanente legal

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña.
Investigación

Expríncipe Andrés en libertad tras 10 horas de detención; Trump califica de "muy mala" situación para familia real

Bugatti Bolide 2024
LUJO

Subasta de $85 millones en Coral Gables: hiperautos en ModaMiami 2026

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso de presentación de la Junta de Paz.
LIDERAZGO

Trump presenta la Junta de Paz con el foco en la reconstrucción de Gaza