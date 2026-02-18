Hilary Duff habla sobre distanciamiento con su hermana, Hailey Duff

Hilary Duff asiste a la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California.

MIAMI. - Hilary Duff rompió el silencio sobre un tema que ha sido motivo de especulación en redes sociales : el distanciamiento con su hermana Haylie Duff y su padre Bob Duff. En una reciente entrevista, la cantante y actriz explicó por qué escribió canciones sobre ellos en su próximo álbum , luck…or something.

“Esa es mi familia. Esas son las personas que más te influyen, las que ocupan el mayor espacio de forma natural como ser humano que nace en algo. Que nazcas en una familia no significa que siempre permanezca unida”, declaró a la revista Glamour.

“He tenido una vida muy complicada, y mis padres tuvieron una situación muy complicada. Sé que no es raro, y creo que vuelve a la pregunta de: ¿por qué hablar de esto ahora? Supongo que simplemente me sentí preparada”, añadió.

De hecho, dos canciones del nuevo álbum de Duff, cuyo lanzamiento está pautado para el 20 de febrero, destacan la complicada dinámica con los miembros de su familia.

En We Don’t Talk, la estrella de Lizzie Mcguire aparentemente aborda la ruptura con Haylie, de 40 años, mientras busca una respuesta a por qué ya no se comunican.

Hilary y Haylie no han sido fotografiadas juntas desde 2019 y sus interacciones en redes sociales también han disminuido notablemente en los últimos años.

Las especulaciones sobre una posible disputa entre las hermanas aumentaron en enero, cuando a Haylie le dio Me Gusta al ensayo de su compañera de Disney, Ashley Tisdale, escribió para The Cut, en el que detallaba su ruptura con un “grupo de madres tóxicas” del que Hilary supuestamente formaba parte.

Tras el impactante ensayo, Haylie y Ashley fueron vistas cenando juntas en Malibú, California.

Relación con su padre

Por otro lado, la artista aborda su complicada relación con su padre en la nueva canción The Optimist.

"Ojalá pudiera dormir en los aviones y que mi padre me quisiera de verdad", describe la letra.

El padre de Hilary, Bob, y la madre, Susan Duff, estuvieron casados durante 20 años antes de un largo divorcio.

En medio de su batalla legal en 2008, Bob fue condenado a prisión por desacato al tribunal por vender bienes familiares sin autorización, y culpó a la fama de Hilary y Haylie de contribuir al fin de su matrimonio.