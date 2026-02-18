miércoles 18  de  febrero 2026
CELEBRIDADES

Hilary Duff habla sobre distanciamiento con su hermana, Hailey Duff

Hilary y Haylie no han sido fotografiadas juntas desde 2019 y sus interacciones en redes sociales también han disminuido notablemente en los últimos años

Hilary Duff asiste a la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Hilary Duff asiste a la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP/Amy Sussman/Vía Getty Images

MIAMI.- Hilary Duff rompió el silencio sobre un tema que ha sido motivo de especulación en redes sociales: el distanciamiento con su hermana Haylie Duff y su padre Bob Duff. En una reciente entrevista, la cantante y actriz explicó por qué escribió canciones sobre ellos en su próximo álbum, luck…or something.

“Esa es mi familia. Esas son las personas que más te influyen, las que ocupan el mayor espacio de forma natural como ser humano que nace en algo. Que nazcas en una familia no significa que siempre permanezca unida”, declaró a la revista Glamour.

Lee además
El cuarteto Il Divo. 
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana
Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 
MÚSICA

Taylor Swift lidera ventas mundiales de álbumes por cuarto año consecutivo

“He tenido una vida muy complicada, y mis padres tuvieron una situación muy complicada. Sé que no es raro, y creo que vuelve a la pregunta de: ¿por qué hablar de esto ahora? Supongo que simplemente me sentí preparada”, añadió.

De hecho, dos canciones del nuevo álbum de Duff, cuyo lanzamiento está pautado para el 20 de febrero, destacan la complicada dinámica con los miembros de su familia.

En We Don’t Talk, la estrella de Lizzie Mcguire aparentemente aborda la ruptura con Haylie, de 40 años, mientras busca una respuesta a por qué ya no se comunican.

Hilary y Haylie no han sido fotografiadas juntas desde 2019 y sus interacciones en redes sociales también han disminuido notablemente en los últimos años.

Las especulaciones sobre una posible disputa entre las hermanas aumentaron en enero, cuando a Haylie le dio Me Gusta al ensayo de su compañera de Disney, Ashley Tisdale, escribió para The Cut, en el que detallaba su ruptura con un “grupo de madres tóxicas” del que Hilary supuestamente formaba parte.

Tras el impactante ensayo, Haylie y Ashley fueron vistas cenando juntas en Malibú, California.

Relación con su padre

Por otro lado, la artista aborda su complicada relación con su padre en la nueva canción The Optimist.

"Ojalá pudiera dormir en los aviones y que mi padre me quisiera de verdad", describe la letra.

El padre de Hilary, Bob, y la madre, Susan Duff, estuvieron casados durante 20 años antes de un largo divorcio.

En medio de su batalla legal en 2008, Bob fue condenado a prisión por desacato al tribunal por vender bienes familiares sin autorización, y culpó a la fama de Hilary y Haylie de contribuir al fin de su matrimonio.

Temas
Te puede interesar

Viena exhibe "El Origen del mundo", famoso desnudo femenino de Courbet

Cuarta presunta víctima testifica en juicio contra hijo de la princesa Mette-Marit

Isabel Preysler defiende a Julio Iglesia ante acusaciones de agresión sexual

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ciudadanos caminan por las calles de La Habana, Cuba.  video
REVISIÓN

Congresistas denuncian envío de Ferraris y artículos de lujo a Cuba bajo licencias de "ayuda humanitaria"

Abraham Fitzwilson, de 26 años, residente de San Diego y Raees Durham, de 28 años, establecido en Los Ángeles.
NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL

Operativo antidrogas deja dos detenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami

El vicepresidente JD Vance presenta un episodio del programa de Charlie Kirk en el Edificio de Oficina Ejecutiva Eisenhower en el campus de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de septiembre de 2025.
DIáLOGO

Vicepresidente de EEUU: "Irán no acepta algunas 'líneas rojas' de Trump"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
MEDIDAS

Claudia Sheinbaum frena envío de combustible a Cuba

Frente al micrófono, Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade.
EN LA MIRILLA

Denuncian en Miami envío de artículos de lujo a Cuba bajo etiqueta de ayuda humanitaria

Te puede interesar

El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

Por Leonardo Morales
El presidente de Estados Unidos anuncia el fin de la legislación de cambio climático de Barack Obama, considerada la gran estafa verde y dañina para la industria estadounidense.
MEDIDAS

EEUU renueva emergencia que autoriza interceptar embarcaciones rumbo a Cuba

Frente al micrófono, Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade.
EN LA MIRILLA

Denuncian en Miami envío de artículos de lujo a Cuba bajo etiqueta de ayuda humanitaria

Florida, Estados Unidos. Venezolanos corearon consignas a favor de la libertad y en contra de la dictadura. 
VENEZUELA

Más de 320 casos de persecución del chavismo contra activistas en el exterior, denuncia ONG

El presidente Donald Trump.
DESIGNACIÓN

Florida da primer paso para renombrar aeropuerto de Palm Beach como "Donald J. Trump"